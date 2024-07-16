調查:半數嬰幼兒家庭負擔不起紙尿布
根據全國尿布銀行網路(National Diaper Bank Network)的數據，近50%育有幼兒的全國家庭負擔不起足以滿足需求的所有尿布，這些家庭中約25%報告有工作缺勤的情況，因為他們沒有足夠的額外尿布可提供給托兒機構，據報導，自新冠疫情以來，尿布價格上漲48%，每個孩子一年需花費1000元。
尿布銀行長期以來一直在幫助低收入戶。在加州，一筆3000萬元有限期州政府經費在三年期間為需要的家庭提供免費尿布，該計畫於6月29日結束，議員設法為接下來兩年協商900萬元預算。
這是一個迫切的需求，光是在加州，2023年尿布銀行就分發了7800萬片尿布。
由於撥給尿布的預算較少，加州眾議會議員莉茲·奧特加(Liz Ortega)提出Medi-Cal尿布法案AB 2446，該法案將進一步擴大加州醫療補助計畫中「醫療必要」的定義，讓家裡有5歲以下幼童的家庭能夠獲得免費尿布；加州目前為5歲以上的孩童提供醫療必要的尿布，醫療必要的情況包括復發的泌尿道感染和尿布疹等情況。
如果該法案在今年稍晚通過，加州將成為在醫療補助計畫(Medicaid)增加尿布項目的最新一個州。
TennCare通訊主管艾美·勞倫斯(Amy Lawrence)說：「關於尿布援助計畫的一項研究發現，在接受尿布援助的孩童中，尿布疹的發生率降低了三分之一，相關醫療服務的利用率減少四分之三以上。」
全國尿布銀行網路政府關係主管萊西·格羅(Lacey Gero)說，由於尿布取得被視為兩黨議題，各州都在合作實踐相關目標，「例如，一些州的兩黨共同發起人終止尿布的州銷售稅，州銷售稅是倒退的政策，嚴重傷害低薪勞工和貧困人口。」
格羅指出，通常一旦有一個州通過法案，一些鄰近的州就會跟進，「藍州更加活躍，但紅州肯定已經採取行動，對於這一問題的關注也更多。」
研究顯示，尿布供應不足的壓力對兒童的心理健康造成重大影響，並且增加產後憂鬱症的風險。當家長為食物、乾淨的尿布或帳單而煩惱時，孩子可能會感受到這種情緒壓力。
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