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調查:半數嬰幼兒家庭負擔不起紙尿布

編譯徐薏茹／綜合報導
賣場貨架上琳琅滿目的紙尿布，但全美有近半數預有嬰幼兒的家庭負擔不起足夠孩子們所需要的全部尿布。(路透)
賣場貨架上琳琅滿目的紙尿布，但全美有近半數預有嬰幼兒的家庭負擔不起足夠孩子們所需要的全部尿布。(路透)

根據全國尿布銀行網路(National Diaper Bank Network)的數據，近50%育有幼兒的全國家庭負擔不起足以滿足需求的所有尿布，這些家庭中約25%報告有工作缺勤的情況，因為他們沒有足夠的額外尿布可提供給托兒機構，據報導，自新冠疫情以來，尿布價格上漲48%，每個孩子一年需花費1000元。

尿布銀行長期以來一直在幫助低收入戶。在加州，一筆3000萬元有限期州政府經費在三年期間為需要的家庭提供免費尿布，該計畫於6月29日結束，議員設法為接下來兩年協商900萬元預算

這是一個迫切的需求，光是在加州，2023年尿布銀行就分發了7800萬片尿布。

由於撥給尿布的預算較少，加州眾議會議員莉茲·奧特加(Liz Ortega)提出Medi-Cal尿布法案AB 2446，該法案將進一步擴大加州醫療補助計畫中「醫療必要」的定義，讓家裡有5歲以下幼童的家庭能夠獲得免費尿布；加州目前為5歲以上的孩童提供醫療必要的尿布，醫療必要的情況包括復發的泌尿道感染和尿布疹等情況。

如果該法案在今年稍晚通過，加州將成為在醫療補助計畫(Medicaid)增加尿布項目的最新一個州。

TennCare通訊主管艾美·勞倫斯(Amy Lawrence)說：「關於尿布援助計畫的一項研究發現，在接受尿布援助的孩童中，尿布疹的發生率降低了三分之一，相關醫療服務的利用率減少四分之三以上。」

全國尿布銀行網路政府關係主管萊西·格羅(Lacey Gero)說，由於尿布取得被視為兩黨議題，各州都在合作實踐相關目標，「例如，一些州的兩黨共同發起人終止尿布的州銷售稅，州銷售稅是倒退的政策，嚴重傷害低薪勞工和貧困人口。」

格羅指出，通常一旦有一個州通過法案，一些鄰近的州就會跟進，「藍州更加活躍，但紅州肯定已經採取行動，對於這一問題的關注也更多。」

研究顯示，尿布供應不足的壓力對兒童的心理健康造成重大影響，並且增加產後憂鬱症的風險。當家長為食物、乾淨的尿布或帳單而煩惱時，孩子可能會感受到這種情緒壓力。

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