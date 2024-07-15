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模擬火星生活378天 太空總署宣布第一階段成功

編譯廖振堯／綜合報導
太空總署在德州休士頓詹森太空中心的模擬火星基地。四名志願者最近完成378天火星模擬生活，任務非常成功，距離2030年將太空人送上火星的目標前進了一大步。(路透)
太空總署在德州休士頓詹森太空中心的模擬火星基地。四名志願者最近完成378天火星模擬生活，任務非常成功，距離2030年將太空人送上火星的目標前進了一大步。(路透)

太空總署(NASA)13日宣布，四名志願者最近完成在德州休士頓詹森太空中心(Johnson Space Center)的火星模擬生活第一階段，任務非常成功，距離2030年將太空人送上火星的目標更進了一大步。

美國廣播公司新聞網(ABC News)報導，哈斯頓(Kelly Haston)、塞拉留(Anca Selariu)、布羅克韋爾(Ross Brockwell)、瓊斯(Nathan Jones)志願參與「組員健康和性能探索模擬」(Crew Health and Performance Exploration Analog，CHAPEA)，此計畫分為三階段，讓組員們在名為「阿爾發火星沙丘」(Mars Dune Alpha)的模擬基地中生活。

組員們去年6月25日進入阿爾發火星沙丘，並於本月6日完成任務，在1700平方呎的3D列印建築中生活了378天。

詹森太空中心行為健康和表現實驗室負責人、CHAPEA計畫共同研究員貝爾博士(Suzanne Bell)表示，該計畫主要是測試人類如何在資源有限的環境中長期生活、研究、飲食和睡眠，模擬研究人員預期火星任務會遇到的狀況，以及日常活動如太空行走、機器人操作、棲息地維護、身體鍛鍊、農作物生長；而這次經驗中「嘆為觀止的大量數據」證明了任務的成功，在未來幾十年規畫火星任務時有「里程碑意義」。

貝爾補充，這378天也是依據太空人將在火星表面停留的時間表所設計。她指出到達火星單程時間大約為九個月，接著他們將在火星上花費一年多的時間收集數據、評估行星排列，讓太空船能夠沿著同一個著陸軌道離開火星。著陸不僅僅是靠近火星後花費燃料降落，貝爾解釋著陸前需進入火星軌道，順著相切軌跡、乘著火星引力以螺旋漏斗式下降，以節省燃料。

NASA表示火星任務比月球任務的燃料需求更高、系統需更加耐用，出發時間限制也更為嚴格，往返火星的里程將超過10億哩。CHAPEA第二階段任務定於2025年春季執行，第三階段預計於2026年開始。

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