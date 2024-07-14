別被數字騙了 1級颶風恐比5級更致命

颶風貝羅8日登陸德州海岸時的衛星雲圖，由五級颶風降為一級。(歐新社)

每次颶風 來襲，氣象預報都會說明是多少級，由最弱的1級到最強勁的5級，這很容易給人一種錯覺︰「這只是1級颶風，沒甚麼好擔心的」。專家警告切勿給數字迷惑，1級有時比5級更具破壞性。

就以上周颶風貝羅(Beryl)襲擊德州為例，風力強度是1級，較它之前橫掃加勒比海時的5級減弱了不少，但仍然導致270萬用戶斷電，8人死亡。

貝羅並非唯一例子，2008年還未達颶風級別的熱帶風暴費伊(Fay)，在佛州 的降雨量高達25吋，洪水 摧毀了農作物及房屋，淹沒了道路，鱷魚隨處出沒。

對颶風分級是從1975年開始，稱為薩菲爾-辛普森颶風風力等級(Saffir-Simpson Hurricane Wind Scale)，用於分類風力強度。

但隨著時間及環境的改變，這種分級已不完全適應需要。聯邦緊急事務管理局前局長福蓋特(Craig Fugate)認為，在監測風暴時不要只關注級別，即風力強度數字，還要注意其造成的影響。

例如颶風的外圍、移動速度及降雨量都是重要因素；它吹擊的地點也很重要，當中涉及地理位置、人口及基礎設施等。更重要的是，無論風暴的大小都可能形成龍捲風。

福蓋特指出，濕潤、外圍較大、停滯不前，但級別較低的風暴，會比移動速度快的5級颶風，造成更大的損失及破壞。

他以2004年颶風查理(Hurricane Charley)及2021年颶風艾妲(Hurricane Ida)為例，前者襲擊佛州墨西哥灣西南部海岸，在向內陸迅速移動時很快就消失，造成破壞較小。而艾坦在路州登陸後移動緩慢，引發致命龍捲風及災難性洪水，遠至東北部的紐約州和新澤西州也受到影響，至少60人死亡。

福蓋特認為，僅靠聯邦緊急管理局的洪水地圖，又或光靠風力級別來確定颶風的潛在影響，都是不智的。此外，更不要被「百年一遇」等用詞迷惑，這不是一般人所認為的每100年才出現一次。