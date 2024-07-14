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豪雨重創 佛蒙特時隔1年再淪澤國釀2死

編譯俞仲慈／綜合報導
尚未從去年7月水災中恢復的佛蒙特州，時隔整整一年後，又受到颶風貝羅重創，造引發洪水，成二人死亡。(美聯社)
尚未從去年7月水災中恢復的佛蒙特州，時隔整整一年後，又受到颶風貝羅重創，造引發洪水，成二人死亡。(美聯社)

颶風貝羅(Hurricane Beryl)重創德州後，威力減弱為熱帶氣旋，繼續朝東北各州前進。尚未從去年7七月洪水災情中恢復的佛蒙特州，時隔整整一年後，再度受到重創，造成二人死亡；州政府全力救災，協助災民恢復家園。

美聯社報導，10日、11日連續兩天，颶風貝羅夾帶豪雨襲擊佛蒙特州，部分地區出現超過6吋的雨量，引發洪水淹沒房屋、摧毀橋樑，交通柔腸寸斷，災情相當慘重。

有關單位透露，由於洪水來勢洶洶，該州救援隊及時救出約120名受困居民，不過在林登維爾(Lyndonville)有一名汽車駕駛以及皮查姆(Peacham)一名越野沙灘車(All-terrain vehicle)騎士則不幸被洪水沖走、雙雙喪命。

去年的7月10日佛蒙特州因遭到豪雨襲擊，首府蒙特佩利爾(Montpelier)出現百年一遇的大洪水，多條河流氾濫，受災慘重。

佛蒙特州長史考特(Phil Scott)12日在華盛頓郡(Washington County)小鎮柏林(Berlin)舉行記者會，強調仍需要數日時間，才能統計此次貝羅造成的水災損失，並承諾全力救災，協助災民重建家園：「我們要善用去年受災時學到的經驗，快速推動救災行動，首先就是盡快協助家庭、企業與社區恢復原本的乾淨環境。」

與此同時，受災慘重的社區居民自力救濟，還有志工自願清理道路、房屋、庭院等地的淤泥，協助居民搬運泡水的廢棄物。

參予救災的志工、33歲的布萊德利(Owen Bradley)表示：「我認為身為社區一分子，所有人都必須團結起來伸出援手，只為回饋社區與學校付出的愛。」

佛蒙特州交通廳長佛林(Joe Flynn)表示，交通部門預計8月初以前撥款3000萬元修復受損的高速公路，其中半數經費率先在下周撥款，協助社區修復受損的道路、橋樑；同時該州因洪水威脅而宣布關閉的54條州際公路，除了18條受損嚴重的公路，其餘已經重新開放通行。

另外該州公安專員莫里森(Jennifer Morrison)也呼籲災民妥善利用未來數日的好天氣，盡可能展開善後工作，將泡水地毯和家具移至戶外晾乾，減少日後發霉機率。

洪水 佛蒙特州 颶風

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