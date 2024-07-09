每秒35人過安檢門 7日全美機場 首破單日300萬人次

7日是國慶假期收假日，運輸安全局統計資料顯示，當天全美各機場通過安檢的旅客流量， 創下單日突破300萬人次的歷史紀錄。(美聯社)

7日(上周日)是國慶假期收假日，運輸安全局(TSA)統計資料顯示，當天全美各機場通過安檢的旅客流量， 創下單日突破300萬人次的歷史紀錄。

事前各界即已預期今年國慶假期，搭機出遊人數將寫下新紀錄，果然在6月23日創下299萬人次新高後，7月7日又刷新紀錄，達到301萬3413人次，相當於平均每秒鐘有35人經過安檢門。

TSA從2001年911恐怖攻擊之後，開始記錄通過機場安檢人數以來，前十名單日最高數字，有八個在今年寫下，顯見今年出遊人數，已超過新冠疫情 前的高峰。

在此之前，旅客人次由各航空公司自行統計再彙整，較不精確。

相較於四年前，因疫情衝擊造成航空業生意慘澹，今年以來航空班機幾乎班班客滿，反而造成客訴訴激增問題。運輸部上周指出，2023年總共收到9.7萬宗旅客投訴，比前年8.6萬增加超過1萬件。因為數量太大，運輸部到7月初才整理、歸類完畢。

去年旅客對航空業者的不滿投訴案，件數是2020年以來的新高。當時，各國防疫 措施迫使航空公司取消班機，衍生機票退費問題，航空業者遲遲不肯退款，投訴案件一時驟增。

也有消費者直接向航空公司投訴，不過多數業者不公開遭投訴數量。