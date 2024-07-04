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戀愛騙局 去年騙走民眾11.4億元

記者胡玉立／綜合報導
愛情騙局的最大危險信號，包括不請自來的不明簡訊，受騙上當者多半是男性。(美聯社)
愛情騙局的最大危險信號，包括不請自來的不明簡訊，受騙上當者多半是男性。(美聯社)

聯邦貿易委員會(FTC)數據顯示，2023年「戀愛騙局」估計騙走消費者高達11億4000萬元；戀愛騙局導致的個人損失中位數達2000元，是各類冒名頂替騙局中損失最高的一類。2022年因愛情騙局蒙受損失的人，約40%表示是從社群媒體開始聯繫；由於缺乏面對面接觸，受害者更容易受騙上當。

聯邦貿易委員會數據顯示，2023年「戀愛騙局」估計騙走消費者高達11億4000萬...
聯邦貿易委員會數據顯示，2023年「戀愛騙局」估計騙走消費者高達11億4000萬元 。(美聯社)

專家分析戀愛騙局各種警訊時指出，「戀愛騙局利用的是他人『感情』，往往更加陰險狡詐。這些騙局在現實生活中真實發生，不是只在網路節目中看到而已。」

金融研究機構Javelin Strategy & Research詐欺和安全主管基滕(Tracy Kitten)解釋說，所謂「戀愛騙局」涉及與受害者建立信任關係，讓受害目標願意提供帳戶存取權限或匯錢給犯罪分子，某些情況下甚至為犯罪分子洗錢。

白宮資訊長、現任Fortalice Solutions網路安全公司執行長佩頓(Theresa Payton)表示，「大家一定要明白，這類詐騙背後的人，甚至可以教授人類行為大師級課程。他們知道我們都有不同的情緒弱點，會抓緊時機發動攻擊。」

Javelin金融研究機構2023年7月對1500名財務顧問進行調查發現，報告有客戶遇到詐騙的財務顧問中，約有22%的客戶是愛情騙局受害者。該機構2022年11月針對5000個美國家庭調查還發現，73%的愛情騙局受害者是男性。

佩頓指出：「愛情騙局的最大危險信號是索討金錢。」其他警訊還包括：不請自來的不明簡訊(詐騙者使用機器人一次發出數百個簡訊，只要有一人上鉤，就開始發動對話施騙)；編造各種藉口拒絕親自見面；或要求受害者提供金錢來支付路費；設法隔離受害者與親友，避免談及相關事宜；耍詐要求給予金錢或財務資料，否則就要切斷關係。

基滕說，在這些長期詐騙關係中，受害者通常很難看出自己被騙了，因為「他們信任操縱他們的人」，深信自己沒有被騙。

白宮 社群媒體 詐欺

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