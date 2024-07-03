Spectrum 本月起調漲電視、網路、手機話費

有線電視巨頭Spectrum今年年初才調漲一波費用，不料現在又宣布7月再次調漲電視、網路和手機話費，讓用戶荷包大失血。(路透)

有線電視巨頭Spectrum今年年初才調漲一波費用，不料現在又宣布7月再次調漲電視、網路和手機話費，讓用戶荷包大失血。

根據CNET報導，自7月起Spectrum所有網路訂閱基本收費每月調漲3元；同時在部分州用戶的家用電話和TV Select服務也同步調漲3元。

Spectrum公布聲明強調：「我們將繼續擴大並改進我們的產品，以確保所有用戶購買的產品或方案均符合需求。」並補充道：「雖然我們服務品質受到成本上漲影響，但我們仍致力將收費維持在盡可能的低價。」

報導指出，Spectrum與Comcast Xfinity、DirecTV以及Dish並列美國寬頻無線電視的龍頭，不過今年以來已第二度提高費率。

早在今年1月Spectrum將低費率方案從每月20元漲至25元，連用戶必須承租的路由器(router)月租費也從每月5元提高至7元。

不過若現有用戶希望重新協商費率，可能面臨聯絡不到客服人員的難題，根據報導，過去兩個月來Spectrum已關閉三間電話客服中心，遣散745名員工。

根據Spectrum最新財報顯示，2024年前三個月，流失約7萬2000名網路訂閱戶以及40萬5000名有線電視用戶，加上有愈來愈多影片供應商提高價格，網路平台與串流媒體紛紛調高收費，最後全由用戶埋單。

派拉蒙(Paramount)在上周宣布提高串流平台收費，以挹注不斷減少的利潤 ；Paramount+Essential頻道新訂戶收費上漲2元至7.99元，漲幅高達33%；而且無論新、舊用戶，Showtime綁約價提高1元至12.99元，並自8月20日起生效。

還有華納兄弟(Warner Bros.)「探索頻道」(Discovery Channel)上個月第二度調漲無廣告Max方案收費，連同新訂閱戶的無廣告方案也漲價1元，每個月收費16.99元，引起許多用戶不滿。