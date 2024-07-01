企業刊假徵才廣告...激員工不偷懶

有些企業會利用徵人啟事，吸引網友注意，但其實目的並非雇用人才而是收集履歷表。（路透）

網路世界出現許多捏造的假消息，如今還有企業也利用徵人啟事，吸引網友注意，但其實目的並非雇用人才而是收集履歷表。

根據哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)報導，求職網站Resume Builder今年5月針對650名企業人事主管進行調查，發現四成企業在網路刊登假的徵人廣告；同時有三成企業在官網或求職網站張貼假職缺廣告。

與詐騙集團 透過徵才廣告收集個資的手法不同，「幽靈職缺」幕後黑手都是人事主管，而且有十分之七認為假徵人啟事即使有誤導之嫌，但道德上仍可接受。

Resume Builder首席職涯顧問海勒(Stacie Haller)指出：「從我們看到的情況，假徵才已被提升至一種新階段。」並補充道：「為了給外界和內部員工留下特定印象，但『假』一詞並不適用在徵才任何環節。」

Resume Builder調查報告顯示，這些刊登假徵人啟事的企業，有45%刊登一至五則；19%刊登10則；11%刊登50則；10%刊登25則；有13%刊登75則以上假廣告，而且從入門到高階主管涵蓋多種資歷的職缺。

企業刊登假徵人啟事的動機，多半為了凸顯業務成長，因此企業需要僱用更多員工減輕工作量，甚至在某些情況下，刻意製造一種隨時可能會丟飯碗的危機感。

海勒(Stacie Haller)表示：「企業投放假徵人啟事，如果你是員工，你會以為公司徵人會減輕工作量。」並補充道：「但從黑暗的角度看，可能也是提醒大家，我們正在找替代人選，所以你最好要加倍努力。」

調查顯示，近70%受訪者表示假徵人啟事可提升業績；65%認為有利於鼓舞公司士氣；77%表示有助提高員工生產力。

同時近六成企業坦承，收集履歷是為了以後存檔，無意僱用任何人；還有近40%企業會聯繫求職者，有17%很少或從未聯絡過求職者；而且有高達85%表示會對求職者面試。

不過也有三分之二人事主管坦承，若員工或求職者發現徵人造假，將不利於公司未來徵才，海勒指出：「沒有哪個人願意為一家會撒謊的公司服務。」