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俄州禁外國人、綠卡持有者金援公投案 恐違憲

編譯潘勛／綜合報導
俄亥俄州新法禁止外國人及綠卡持有人捐款該州的公投案推動，被告上聯邦法院。圖為辛辛那提民眾為各種公投案爭取支持。（美聯社）
俄亥俄州新法禁止外國人及綠卡持有人捐款該州的公投案推動，被告上聯邦法院。圖為辛辛那提民眾為各種公投案爭取支持。（美聯社）

俄亥俄州新法禁止外國人及綠卡持有人捐款給該州的公投案推動，讓人懷疑新法牴觸憲法保護的言論、結社自由權；目前遭民主黨兩知名法律組織「伊萊斯法律集團」(Elias Law Group)、「庫柏艾略特律師事務所」(Cooper Elliott)告上聯邦法院。

俄州議會將本法案，與更受矚目的調整俄州選舉日曆、確保民主黨拜登總統得登上11月選票，兩法案合併通過後，共和黨籍的州長德溫(Mike DeWine)6月2日簽字立法。

但律師們向俄州南區聯邦法院提訟指出，本新法將「透過執行新而全面、廣泛的禁制措施，違憲地阻礙公共辯論」公投議案。

訟狀中寫道，「因為新法，一切非公民即便提到自己有意進行與選舉有關的開支或捐獻，包括支持或反對任何權能的公投問題，都會受到偵辦、刑事起訴及強制罰金的威脅。」

這起訴訟主張9月1日生效的新法，違反聯邦憲法的第1和第14修正案。

俄州眾議會共和黨人捍衛這項禁令，禁止外國人捐款給該州的公投議案選舉；在此之前，俄州選民去年在三次不同公投，都以大幅差距反對州共和黨高層的提案，例如支持在州憲裡保護墮胎，拒絕讓未來州憲修正案更難通過的共和黨提案；而且讓休閒用大麻合法化。

與前兩次公投有關的政治委員會，由一些過去十年收取瑞士億萬富豪韋斯(Hansjorg Wyss)獻金的單位，而取得資金，話雖如此，任何由韋斯直接注資到俄亥俄公投的管道無法追蹤。韋斯住在懷俄明州。

共和黨俄亥俄州眾議會議長霍夫曼(Matt Huffman)的發言人佛特尼(John Fortney)表示，這起訴訟案證明民主黨專靠外國有錢人的捐獻；他聲明表示，儘管進步派、左派非美國人賣身給外國影響力，但俄州憲不容兜售。

共和黨在州眾議會提案，決定將綠卡持有人也納入該法律，雖然黨團三把手賽茲(Bill Seitz)並不贊成；賽茲反對的理由，是根據聯邦最高法院的意見，把那種禁令擴大納入綠卡持有人，可能引起合不合憲的重大問題。

俄亥俄州 公投 共和黨

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