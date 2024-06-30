我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不轉賣商品 加州女子靠Costco粉絲頁月入7000

民主黨重量級人士力挺拜登 因為「沒其他更好選項」

夏季濕熱 逾38州新冠病例上升 新變種可躲免疫更易傳播

編譯潘勛／即時報導
CDC指出，新冠染疫住院人數及死亡人數節節上升。(圖／123RF)
CDC指出，新冠染疫住院人數及死亡人數節節上升。(圖／123RF)

聯邦疾病防治中心(CDC)數據指出，新冠染疫數字至少在38個州可能上升中，汙水監測指出病毒活動依然相對為低，但住院人數及死亡人數節節上升。

CDC表示，西部的新冠病情水平特別高，現已回升到2月的狀況，南部也一樣。

過去幾個月，新冠病毒「JN.1」變種推動冬季病情上升，目前已遭新變種取代。目前的變種合稱為「FLiRT」，它們有些變化，讓病毒得以逃避人體的免疫反應等，更容易傳播；CDC數據指出，其中的KP.3、KP.2兩種占全國新冠感染新例的半數以上。

食品與藥物管理局(FDA)6月稍早本支持一項計畫，升級新冠疫苗到對付JN.1系列的新冠病毒更有力；但FDA後來更新自己的建議，新冠疫苗廠目前收到的建議，要盡可能針對KP.2變種，部分原因在它最近導致病例上升。

非營利公衛組織「國家傳染病基金會」(National Foundation for Infectious Diseases)醫學主任霍普金斯(Robert Hopkins)博士指出，病毒在溫暖潮濕的環境往往能存活、複製良好，這符合目前觀察到的狀況；南部及西部目前熱又濕氣重。

新冠夏季暴增已成為熟悉的季節狀態，但醫學專業警告說，這種冠狀病毒依然相當難以預測。

霍普金斯指出，夏季暴增這種形態的實質是什麼，目前要說有些言之過早；很大部分的人或多或少接觸過這種病毒了，尖峰與尖峰之間較沒那麼高，而且大家往往把夏季暴增看待成冬季病例增加；只是這種狀況是否會持續，抑或會變成四季都流行的病症，還是停留在特定的季節，這些都言之過早。

由史丹福大學、愛默蕾大學(Emory university)合作監看全國下水道系統的「WastewaterSCAN」指出，今年夏季這一波，要比去年夏季那一波早個幾周，而且已來到類似去年夏天高峰值的程度。

愛默蕾大學環境衛生學副教授瑪爾琳‧渥爾夫(Marlene Wolfe)表示，今年感染案例是否會破峰值，猶待觀察；學界仍在解析新冠的季節特性，可能到來的新變種會有什麼影響，而驅動這些暴增；醫學界發現，它居然比流行性感冒、呼吸道融合病毒(RSV)來得頻繁、固定。

CDC 疫苗 聯邦疾病防治中心

上一則

樂高積木人氣高 易銷贓獲暴利 竊賊最愛偷

延伸閱讀

急診塞爆 台大院長：未落實分級醫療

急診塞爆 台大院長：未落實分級醫療
全台7月恐10萬人染疫 不恢復口罩令 醫：不可掉以輕心

全台7月恐10萬人染疫 不恢復口罩令 醫：不可掉以輕心
拒支持加薩無條件停火 英工黨恐失穆斯林選票

拒支持加薩無條件停火 英工黨恐失穆斯林選票
呼吸道融合病毒 恐有5症狀

呼吸道融合病毒 恐有5症狀

熱門新聞

哥倫比亞大學的畢業典禮。(路透)

全美大學就讀費用排名出爐 這間最貴 4年要50萬美金

2024-06-24 12:15
輝達執行長黃仁勳2日在台北國際電腦展（COMPUTEX）論壇之前的活動發表演講。路透

黃仁勳在美創立輝達 最多員工畢業的學校卻在這國

2024-06-26 10:38
涉嫌姦殺德州12歲少女的嫌犯馬丁尼茲(中)出庭。(美聯社)

12歲被姦少女死前拚命掙扎 無證嫌被捕前正要離美

2024-06-25 14:56
美國總統拜登在27日的首場辯論表現不佳。（路透）

表現不佳換人選？拜登、歐巴馬、柯林頓接連發聲

2024-06-28 19:49
房產交易詐騙猖獗，電匯房款務必提高警覺。(圖／123RF)

夫妻買夢想屋 首付款匯給假電郵 這類詐騙案爆增

2024-06-26 17:48
特斯拉Model Y電動休旅車。最近亞利桑納和加州分別傳出多起特斯拉故障，車門無法開啟，將人困在車內的意外。(美聯社)

特斯拉故障鎖死 「這種車進不去」消防員斧頭劈窗救女嬰

2024-06-29 13:30

超人氣

更多 >
周迅爆冷奪視后 回應「如懿傳」挨批…「觀眾開心就好」

周迅爆冷奪視后 回應「如懿傳」挨批…「觀眾開心就好」
中國「天龍3號」火箭試射爆炸

中國「天龍3號」火箭試射爆炸
Axios：拜登退與不退？可能取決妻、妹、摯友

Axios：拜登退與不退？可能取決妻、妹、摯友
美甲店華女遭酒駕撞 老父認屍渾身發抖 直喊：我替她

美甲店華女遭酒駕撞 老父認屍渾身發抖 直喊：我替她
浙江婦堅持健身14年 50歲「阿姨爆改成小姐姐」

浙江婦堅持健身14年 50歲「阿姨爆改成小姐姐」