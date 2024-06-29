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禁遊民露宿街頭 各城市可強制執行

記者胡玉立／綜合報導
洛杉磯街頭的遊民帳篷。最高法院大法官28日以6比3表決裁定，各城市強制禁止無家可歸者露宿街頭，並不違反憲法第八修正案。(美聯社)
洛杉磯街頭的遊民帳篷。最高法院大法官28日以6比3表決裁定，各城市強制禁止無家可歸者露宿街頭，並不違反憲法第八修正案。(美聯社)

最高法院大法官28日依其意識形態傾向以6比3表決裁定，若各城市強制禁止無家可歸者露宿街頭，並不違反憲法第八修正案。

此判決為各城市執行禁止遊民在公共場所露宿禁令，開了綠燈。這是最高法院審理此問題數十年來最重大的裁決結果；在美國愈來愈多人沒有永久居住地的背景下，意義更大。

最高法院的判決推翻了加州上訴法院裁決，上訴法院裁決認為，在缺乏庇護空間情況下，此類法律禁令形同殘酷且不尋常的懲罰。

全國有三分之一無家可歸者聚集在加州，加州民主黨州長紐森(Gavin Newsom)表示，最高法院的裁定賦予州和地方官員權力，根據尊重人類基本需求的政策，清除街頭「不安全營地」。他說：「該決定消除了多年來對地方官員綁手綁腳的法律模糊性。」

代表多數大法官撰寫意見的保守派大法官戈薩奇(Neil Gorsuch)承認，「無家可歸成因很複雜，或許需以公共政策解決問題。在決定『如何最佳處理』無家可歸者等緊迫社會問題時，有少數聯邦法官『配不上』美國人民擁有的集體智慧。」

戈薩奇建議，別無選擇只能露宿街頭者，若因違反露宿禁令而受到懲罰，可做出「必要辯護」。

代表少數大法官撰寫反對意見的自由派大法官薩多馬友(Sonia Sotomayor)則指出，「睡眠是生物的必然，不是犯罪；無家可歸是許多美國人面臨的現實。」因為人們無法控制的事懲罰他們，是殘酷和不尋常的；無家可歸即是一例。她警告說，推翻第八修正案反對禁止露宿街頭的論點，可能不會結束相關法令的法庭爭論。

無家可歸者權益倡議人士表示，允許城市懲罰需要有地方睡覺的人，只會讓危機惡化。之前美國第九巡迴上訴法院裁決，各城市可以監管露宿地點，但不能完全禁止人們露宿街頭。

美國遊民人數去年劇增12%；據估計，全美有逾65萬人無家可歸，是自2007年開始調查以來人數最多的一次。

大法官 加州 遊民

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