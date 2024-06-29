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奧克拉荷馬州 下令公校對5至12年級教授聖經

編譯盧炯燊／綜合報導
奧克拉荷馬州最高教育官員27日下令全州公立學校，對5至12年級學生教授聖經。(路透)
奧克拉荷馬州最高教育官員27日下令全州公立學校，對5至12年級學生教授聖經。(路透)

奧克拉荷馬州最高教育官員27日下令全州公立學校，對5至12年級學生教授聖經；這被認為是保守派致力將聖經納入課程的勝利，但隨即遭到民權組織及政教分離支持者的譴責，直指是濫用權力及違憲。

共和黨籍州教育廳長華特斯(Ryan Walters)在向全州學區發出的命令中指出，這項政策是強制性的，必須立即並嚴格執行。

他在聲明說，聖經是必不可或缺的歷史和文化試金石，如果沒有這方面的基本知識，奧克拉荷馬州的學生就無法正確理解國家的基礎，這就是為何奧州的教育準則要規定聖經列入教學的原因。

奧州檢察長辦公室發言人表示，奧州法律明確允許在課堂上使用聖經，並允許教師在教學中使用聖經。

由於奧州法律規定，各學區擁有決定教學、課程、閱讀清單、教學材料和教科書的專屬權力，因此華特斯是否有權強制學校教授聖經仍待釐清。

對於這項命令，美國伊斯蘭關係委員會(Council on American-Islamic Relations)奧州負責人索爾塔尼(Adam Soltani)斥責違憲，因為憲法第一修正案，禁止美國國會制訂任何法律確立國教。他在聲明中表示，堅決反對在奧州或美國任何地方，強制公立學校教授宗教，或將之納入課程內。

美國政教分離聯合會主席兼執行長雷瑟(Rachel Laser)也在聲明中表示，公立學校不是主日學校，華特斯的做法如同基督教民族主義，並指責他濫用公職權力，將自己的宗教信仰強加於其他人的子女身上。

華特斯曾是一名公立學校教師，2022年當選教育廳長，他的競選綱領是打擊「覺醒意識形態」，並要剷除激進左翼分子，指這些人在課堂上向孩子灌輸左翼思想。

今年1月，他任命紐約一名右翼社媒意見領袖進入州立圖書館委員會而受到批評。

除奧克拉荷馬州外，路易斯安納州不久前也要求公校在教室裡張貼「十誡」。

奧克拉荷馬州共和黨籍州教育廳長華特斯。(美聯社)
奧克拉荷馬州共和黨籍州教育廳長華特斯。(美聯社)

奧克拉荷馬州 公立學校 學區

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