密蘇里州六姊妹加起來570歲 打破金氏世界紀錄 大姊101歲小妹88歲

密蘇里州六姐妹加起來的總歲數達570歲，創下世界紀錄。(取自臉書)

密蘇里州 六姐妹今年獲得金氏世界紀錄認證，創下六位兄弟姐妹最高齡總合的世界紀錄；六人目前加起來的總歲數達570歲。

美國廣播公司新聞網(ABC News)24日報導，這六位打破世界紀錄的姐妹檔生於密蘇里州法明頓(Farmington)奧弗爾(Overall)家族；她們是現年101歲的諾瑪·雅各布(Norma Jacob)、98歲的洛琳·科爾邁爾(Lorene Kollmeyer)、97歲的瑪克辛·科爾(Maxine Cole)、94歲的多麗絲·格里菲斯(Doris Griffith)、90歲的瑪格麗特·諾頓(Margaret Norton)和88歲的埃爾瑪·詹寧斯(Elma Jennings)。

她們在2024年3月6日獲得「金氏世界紀錄」(Guinness World Records)正式認證時，總歲數是570歲又40天。

六姐妹中的科爾接受「金氏世界紀錄」採訪表示，她們六姐妹在經濟大蕭條 時期長大，一起經歷過許多人生大事，「我們的關係非常好，一直很親密」。

這六姐妹也很享受從申請到正式創下世界紀錄的整個過程，科爾說：「非常感謝有這樣的機會，我們覺得很幸運，它為我們打開了一個新世界。」

科爾說，申請世界紀錄頭銜的想法來自大姐雅各布的兒子迪恩(Dean)，「他覺得我們很可能有資格，所以就開始這麼辦了」。

為了獲得正式認證，六姐妹必須提交100多份文件，包括出生證明、結婚證書、學校紀錄和照片等，以核實她們的年齡和背景。

目前科爾和其中三個姐妹住在密蘇里州，姐妹們以前常會一起旅行；儘管每個人因為彼此的需求和健康問題處於不同的生活狀況，但大家仍然保持良好關係。

科爾將她們能夠長年保持親密關係，歸功於父母和教會成長經歷。她說：「我們都是在教會長大，屬於法明頓第一浸信會教堂。父母帶我們去上主日學校，教我們遵守黃金法則，彼此相親相愛；我們也一直在日常生活中努力做到這一點。我認為這是很棒的事。我們的父母很棒。」