困巴爾的摩港3個月 達利號10船員可下船返家

撞斷基伊大橋的達利號貨櫃輪，停靠在巴爾的摩港Seagirt碼頭一個月後，24日被拖往維吉尼亞州諾佛克進行維修。(美聯社)

今年3月，新加坡 籍達利號(Dali)貨櫃輪因故障失去動力而撞毀巴爾的摩基伊大橋(Francis Scott Key Bridge)，事故發生已過12周，船上21名船員因多種理由不得下船，直到20日開庭之後，法官准許達成協議，讓其中8名船員最快本周就可搭機回家。船公司發言人21日表示，聯邦官方又批准多讓兩名船員返回半個地球外的老家。

有線電視新聞網(CNN)報導，達利號長984呎，船上有20名印度籍和1名斯里蘭卡籍船員；3月26日船隻失去動力漂離航道，撞毀基伊大橋，致當時在橋上工作的6名建築工人喪生，此後船員們便不得離船。

但法官開庭以及聯邦官方批准後，有10人可望返家。船公司Synergy Marine發言人威爾遜(Darrell Wilson)指出，21日獲批准回家的是兩名見習生，悲劇發生時，他們正在船上受訓。

至於造價2億1300萬的達利號停靠在巴爾的摩港Seagirt碼頭一個月後，24日被拖往維吉尼亞州 諾佛克進行修理。這趟航行會有4名船員在船上。

至於尚未獲准搭機返家的船員，包括船上的高階人員，必須待在美國，直到有關撞橋事件的官司結束為止。

威爾遜表示，這些船員目前留在美國是為了「參與調查」。無限期滯美的船員們將被轉送到岸上飯店或公寓居住。

巴爾的摩國際船員中心(Baltimore International Seafarers' Center)主任梅西 克(Joshua Messick)表示，這些船員很焦慮，承受可觀的壓力，畢竟不知未來會怎樣，不曉得何時才能再見到家人，自己在美國會受到什麼待遇。

雖說目前尚未任何船員因這起重大事故而被起訴，但調查仍在進行，難以預料責任歸屬。巴爾的摩市長已宣布要採法律行動，矢言要讓「犯法者負起責任」。