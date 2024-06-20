為妻整容拖延救治致死 佛州醫被捕

佛州婦女希拉蕊2023年被整形醫師的丈夫布朗，做整形手術後死亡， 其夫涉案，17日被警方逮捕。(美聯社)

佛羅里達州 西北部一名整形醫師為妻子做手術後出現醫療緊急狀況，該名醫師延誤搶救時間，其妻在手術後死亡，當局17日表示，該整形醫師於事發六個多月後被逮捕。

聖羅薩郡(Santa Rosa)警長辦公室發布的新聞稿指出，17日以以二級謀殺重罪逮捕41歲的布朗(Benjamin Jacob Brown)，即有責過失的過失殺人。

2023年11月21日警方接到電話，前往微風灣(Gulf Breeze)整形外科Restore Plastic Surgery處理一起醫療緊急事件通報，發現布朗的妻子希拉蕊·艾靈頓·布朗(Hillary Ellington Brown)心搏停止，被送往當地醫院。

希拉蕊需仰賴生命維持系統，不幸在一周後於2023年11月28日去世。

警長辦公室的消息指出，經過與法醫辦公室和州檢察官合作的「擴大調查」後，於17日逮捕布朗，目前他被關押在聖羅薩郡監獄 。

彭薩科拉新聞雜誌(Pensacola News Journal)報導，官員查明希拉蕊在進行肌肉修復、腹部傷疤修復、雙臂抽脂和嘴唇填充注射等手術的過程中，「出現利多卡因(lidocaine，局部麻醉藥)中毒的跡象」。

根據該報報導，佛羅里達州衛生廳的調查得出結論，指出布朗在妻子無反應時並未立即撥打911，而且在開始實施心肺復甦術(CPR)之前等待至少10分鐘的時間。

衛生廳還表示，布朗涉入醫療責任事故，他為患者實行未經授權的手術，沒有遵循無菌規範。

警方正持續調查希拉蕊的死亡案件。

官員表示，正式死因和死亡方式需等待法醫驗屍報告出爐後確定，由於涉及廣泛的實驗室和毒理學檢測 ，可能需要幾個月的時間。

希拉蕊的父親向彭薩科拉新聞雜誌控訴，他的女兒因為「一個粗心草率的人」而死亡。