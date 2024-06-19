波音星際飛機「回家」 行程又改了

波音「星際飛機」從國際太空站返回地球的日期再次延後。圖為星際飛機的兩名太空人問候國際太空站的同事。(美聯社)

由於美國太空總署(NASA )希望用更多時間檢視波音「星際飛機」(Starliner)推進器故障和氦氣洩漏問題相關數據，參與「星際飛機」首次載人飛行的兩名太空人 從國際太空站返回地球日期將再次延後；他們離開太空站的新日期已改為25日，於26日凌晨返抵地面。

NASA太空人61歲的布奇·威爾莫(Butch Wilmore)和58歲的蘇妮塔·威廉斯(Sunita Williams)6月5日駕駛波音新型太空船「星際飛機」從佛州卡納維爾角(Cape Canaveral)飛往國際太空站，原本只打算在國際太空站停留8天；但6日太空艙與太空站對接過程中一度出現氦氣洩漏和服務模組推進器故障。

NASA商業載人項目經理史蒂奇(Steve Stich)18日表示，「團隊正忙著審查數據並執行在軌飛行測試目標任務。服務模組是無法收回的組件，它在執行脫軌燃燒後會在大氣中燃燒，因此我們需要花時間了解服務模組以及所有與氦洩漏、對接時推進器故障等相關問題。 」

目前的返航新計劃是：6月25日晚上10時10分離開國際太空站，飛行6個半小時後，26日凌晨4時51分降落新墨西哥州白沙太空港(White Sands Space Harbor)；另一備用著陸日期為7月2日。

「星際飛機」完成任務，代表波音獲得提供NASA太空船接送服務全面認證，可開始與太空科技探索公司(SpaceX )分擔定期運送太空人往返國際太空站的任務。波音「星際飛機」已簽訂6項飛行任務合約，最早可能明年2月飛行，也可能延至秋季。

在試圖完整了解服務模組問題之際，NASA讓威爾莫和威廉斯檢查「星際飛機」太空艙可居住性、協助軌道實驗室進行科學研究實驗。

SpaceX自2020年5月首次執行載人太空飛行後，持續負責美國太空人發射任務，已載送50名太空人飛往太空13次。波音公司落後SpaceX大約4年。波音公司商業載人計劃專案經理納皮 (Mark Nappi) 表示，有額外時間駐留太空站是很好的學習機會，並強調這正是「試飛」的目的。