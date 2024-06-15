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西南航空機師「操作不慎」猛烈急降又爬升 飛機一度離海100多公尺

編譯周辰陽／即時報導
西南航空一架波音737 Max 8客機飛越亞利桑納州的梅薩，正在前往鳳凰城的天港國際機場路上。攝於2019年3月。資料照片。（美聯社）
西南航空一架波音737 Max 8客機飛越亞利桑納州的梅薩，正在前往鳳凰城的天港國際機場路上。攝於2019年3月。資料照片。（美聯社）

彭博新聞15日披露，西南航空公司一架客機4月於夏威夷近海，在天氣狀況迫使機師放棄嘗試著陸後，一度下降到距離撞上大海不到100多公尺。

根據西南航空一分上周分發給機師的備忘錄，該架波音737 Max 8飛機以每分鐘超過約1219公尺的異常高速短暫下降，機組人員隨後才拉起，避免了空難。機上無人受傷，並安全返回檀香山的出發機場。

彭博新聞提出詢問後，美國聯邦航空管理局（FAA）稱正在調查這起事件。西南航空公司則在一封關於此事的電郵聲明指出，對該公司來說，「沒有什麼比安全更重要」，並稱「透過本公司健全的安全管理系統，此事件得到適當的處理，因為我們始終力求持續改進」。

西南航空拒絕提供班機號碼或具體說明事件的日期，理由是FAA督導的安全計畫；根據該計畫，機師和其他員工匿名通報顧慮。

不過，彭博新聞報導，根據航班追蹤網站ADS-B Exchange的數據，西南航空編號2786的航班於考艾島的利胡埃機場（Lihue Airport）附近，在短短幾秒鐘內，就從大約305公尺的高度，下降到距離海面約122公尺，接著開始快速爬升。

根據西南航空的檢討，這起事件發生在因為天氣惡劣，妨礙機師在指定高度目視跑道，並放棄著陸嘗試之後。備忘錄指出，儘管有天氣預報，機長還是選擇安排「比較新的」副機長負責這班飛往利胡埃的短程航班。

根據轉述，經驗不足的副機長隨著飛機自動油門引起的推力桿移動時，「不慎」將控制盤往前推。機師接著減速，導致飛機下降。不久之後，警告系統發出警報，傳達飛機正太過靠近水面，機長則命令副機長增加推力，飛機隨後以每分鐘約2591公尺「猛烈爬升」。

前商用飛機航班機師兼飛行教練達比（Kit Darby）查看該航班詳情後受訪時，稱機師當時正「利用動力上仰跟下俯，接近失控，而且是非常接近」。他說，「會感覺好像坐雲霄飛車」。

達比還表示，航班準備著陸時，通常在進場開始階段，以每分鐘457至610公尺的速度向下滑行，並在距離機場大約5英里的位置減至244公尺。

美國國家運輸安全委員會（NTSB）發言人說，並未注意到西南航空事件。西南航空機師協會拒絕發表評論。

西南航空在這起最近事故的審查得出結論，指出適當的機師監控，以及機組員之間更好的溝通至關重要。除了其他措施外，該公司承諾會審查牽涉到程序和訊連協議的業界與和內部數據。

夏威夷

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