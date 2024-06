西南航空機師「操作不慎」猛烈急降又爬升 飛機一度離海100多公尺

彭博新聞15日披露,西南航空公司一架客機4月於夏威夷 近海,在天氣狀況迫使機師放棄嘗試著陸後,一度下降到距離撞上大海不到100多公尺。

根據西南航空一分上周分發給機師的備忘錄,該架波音737 Max 8飛機以每分鐘超過約1219公尺的異常高速短暫下降,機組人員隨後才拉起,避免了空難。機上無人受傷,並安全返回檀香山的出發機場。

彭博新聞提出詢問後,美國聯邦航空管理局(FAA)稱正在調查這起事件。西南航空公司則在一封關於此事的電郵聲明指出,對該公司來說,「沒有什麼比安全更重要」,並稱「透過本公司健全的安全管理系統,此事件得到適當的處理,因為我們始終力求持續改進」。

西南航空拒絕提供班機號碼或具體說明事件的日期,理由是FAA督導的安全計畫;根據該計畫,機師和其他員工匿名通報顧慮。

不過,彭博新聞報導,根據航班追蹤網站ADS-B Exchange的數據,西南航空編號2786的航班於考艾島的利胡埃機場(Lihue Airport)附近,在短短幾秒鐘內,就從大約305公尺的高度,下降到距離海面約122公尺,接著開始快速爬升。

根據西南航空的檢討,這起事件發生在因為天氣惡劣,妨礙機師在指定高度目視跑道,並放棄著陸嘗試之後。備忘錄指出,儘管有天氣預報,機長還是選擇安排「比較新的」副機長負責這班飛往利胡埃的短程航班。

根據轉述,經驗不足的副機長隨著飛機自動油門引起的推力桿移動時,「不慎」將控制盤往前推。機師接著減速,導致飛機下降。不久之後,警告系統發出警報,傳達飛機正太過靠近水面,機長則命令副機長增加推力,飛機隨後以每分鐘約2591公尺「猛烈爬升」。

前商用飛機航班機師兼飛行教練達比(Kit Darby)查看該航班詳情後受訪時,稱機師當時正「利用動力上仰跟下俯,接近失控,而且是非常接近」。他說,「會感覺好像坐雲霄飛車」。

達比還表示,航班準備著陸時,通常在進場開始階段,以每分鐘457至610公尺的速度向下滑行,並在距離機場大約5英里的位置減至244公尺。

美國國家運輸安全委員會(NTSB)發言人說,並未注意到西南航空事件。西南航空機師協會拒絕發表評論。

西南航空在這起最近事故的審查得出結論,指出適當的機師監控,以及機組員之間更好的溝通至關重要。除了其他措施外,該公司承諾會審查牽涉到程序和訊連協議的業界與和內部數據。

Southwest Airlines 737 MAX comes within 400 feet of slamming into the ocean off the coast of Hawaii following an aborted landing attempt due to bad weather conditions. pic.twitter.com/Q1MI0o2oE3