紐時：波音可疑鈦金屬 FAA查出中國供應商材料認證造假
紐約時報14日報導，聯邦航空管理局(Federal Aviation Administration，FAA)正在調查為何波音公司(Boeing)與空中巴士(Airbus)製造過程中買到仿冒鈦金屬；有問題的鈦金屬來自一家知名度不高的中國供應商，廠商提供的材料認證資料是造假文件，波音與空中巴士都將買到的仿冒鈦金屬用來製造飛機，如今飛機結構安全引發疑慮。
除了FAA之外，為波音提供機身、為空中巴士提供機翼的勢必銳航空系統公司(Spirit Aerosystems)也已針對中國供應商文件造假展開調查。報導指出，一家零件廠商發現中國供應商提供的鈦金屬出現腐蝕孔洞，主管機關於是循線調查。
FAA發表聲明說，正在調查問題的嚴重性，並確認飛機的短期、長期安全影響為何；波音公司主動向FAA通報買到可疑鈦金屬的問題。究竟有多少飛機製造過程使用了可疑鈦金屬，目前無法確知。
紐約時報報導，三名知情人士透露，使用仿冒鈦金屬零件的飛機是在2019年至2023年之間生產，型號包括部分波音737 MAX系列、787夢幻客機(787 Dreamliner)以及空中巴士A220系列。這些飛機當中有多少已進入服役、哪些航空公司擁有這些飛機等細節，都有待進一步釐清。
勢必銳航空系統公司發言人布西諾(Joe Buccino)表示，問題重點在於文件不實、變造以及偽造。他說：「我們一發現仿冒鈦金屬流入供應鏈，立即管控所有可疑零件，確認事態嚴重程度。」
勢必銳主管表示，可疑鈦金屬用於787客機登機門、貨艙門及連接引擎與機身的一項零件；737 MAX客機與空中巴士A220系列飛機受到影響的零件，則包括引擎與機身連結零件的防熱護罩。
波音與空中巴士都表示，已對受到影響的材質完成測試，目前尚未發現問題。
勢必銳主管說，鈦金屬出廠證明遭到偽造。知情人士說，銷售可疑鈦金屬的中國廠商員工在證明文件裡動手腳，聲稱鈦金屬來自通過材料認證的寶鈦集團(Baoji Titanium Industry)。寶鈦集團對紐約時報發表聲明說，不知道遭其他廠商冒名，跟可疑廠商並無生意往來。
上一則
美航乘客「機鬧」8萬多元罰款拒繳 檢察官提告
下一則
FB留言