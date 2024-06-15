玩「刺客」遊戲 堪州18歲男被槍擊後癱瘓

所謂「高年級刺客」遊戲，是高年級學生列出同學「刺殺名單」，然後用水槍或膠彈槍襲擊對方，但很容易引起誤會而危及性命。(美聯社)

美國及加拿大校園流行的「高年級刺客」(Senior Assassin) 遊戲一再導致慘劇，多地教育當局及警方深表關切，指出這一遊戲容易因為誤會而危及性命。最新一起悲劇是堪薩斯州一名男子，誤以為女兒遭人槍擊 ，於是向一輛載有三名青少年的汽車開槍，其中一人中槍癱瘓。

事發於5月11日，堪州塞奇威克郡(Sedgwick County)18歲青年澤林(Anakin Zehring)在沃爾瑪 停車場被槍擊，腰部以下癱瘓，他已接受四次手術仍未康復，家人在GoFundMe發起募款。

涉案的40歲男子康特雷拉斯(Ruben Marcus Contreras)被捕，被控謀殺未遂，據悉他是前述17歲女孩的父親。

案發時，澤林與兩名青少年朋友駕著車，用凝膠彈槍(gel blaster)玩「高年級刺客」，期間一人大喊「我是你的高年級刺客」後，向康特雷拉斯的女兒發射凝膠彈並罵髒話。

這名女孩當時正與男友在一起，男友表示根本不認識澤林等人，於是打電話給康特雷拉斯，指他的女兒遭混混用膠彈槍射擊，又說這群人試圖毆打他們。

康特雷拉斯到場後憤怒地向汽車開了一槍洩忿，擊中澤林的背部，澤林中槍後下半身癱瘓。

澤林的母親說，其子原本有光明的未來，卻在這一天發生了悲劇性的轉變。

所謂「高年級刺客」遊戲，通常是高年級學生列出同學「刺殺名單」，然後用水槍或膠彈槍襲擊對方。最後一個沒被噴到的人就是贏家，他們將過程拍下並上傳到TikTok、YouTube和Instagram等社群媒體 平台，引來不少人效法。

然而這種遊戲極容易因誤會而導致事故。先前芝加哥有兩名青少年在餐廳用水槍射擊同學，導致一名顧客誤以為是搶劫而拔出隨身武器，幸好那次事件無人受傷。

多州警方、教育單位和州政府已對「高年級刺客」的擴散發出警告，指出這種遊戲極其危險，很容易讓人將玩具槍誤認為是真槍，而採取過當反應。