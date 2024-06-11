逾55歲仍欠學貸 社安金月扣300

全美約220萬名55歲以上人士仍積欠學貸，日後政府可能從源頭扣取其社安金給付，扣除比率為15%。(美聯社)

積欠學貸 往往被視為年輕人的大問題，事實上，目前全美約220萬名55歲以上人士仍積欠學貸，日後政府可能從源頭扣取他們的退休社安金 (Social Security retirement payments)，扣除比率為15%。

全美社安金平均每人每月1907元，依此推估，扣除15%相當於286元。

根據紐約教育機構新學院(New School)旗下施瓦茨經濟政策分析中心(Schwartz Center for Economic Policy Analysis)研究，年長就業人士若仍背負學貸將有損舒適退休的能力。

聯準會數據顯示，55歲至64歲就業人士平均需要近11年才能還清學貸，65歲以上需要3.5年。

拜登政府已免除475萬人的1670億元學貸，但這些協助僅限於政府機關工作人員等特定族群。

全美仍有數百萬年長人士積欠學貸；所有學貸借款人當中，屆滿55歲的中等收入薪水族所佔比率最大。

年長債務人不像年輕人那樣還有許多時間可賺取薪資、為退休儲蓄，比年輕人更難獲得足夠投資回報。

負債者當中，低收入所佔比率也明顯高於其他人。報告稱，55歲以上仍在工作的債務人當中，收入低於5萬4600元者約佔一半。

低收入年長者儲蓄更困難，日後恐怕必須更加依賴社安金。有些人甚至無法退休，全美有數百萬65歲以上的人仍在工作。

屆滿55歲的就業人口中，約14.9%尚未完成當時貸款要攻讀的學位；這些人必須在沒有學位所帶來的預期高收入效益下還債，面臨債務和欠缺提升賺錢能力的雙重影響。

報告補充，拖欠聯邦學貸將導致社會安全福利被扣押，退休收入連帶減少。報告的作者群呼籲制定新法防止這種情況，例如減少社安金扣押、改善學貸減免計劃等，藉以減輕年長工人債務以便為退休儲蓄。

近來全美越來越多人對大學學位價值、教育潛在成本是否值得表示質疑，這份報告在這樣的質疑聲浪下出爐。