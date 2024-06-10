被盲人指認坐冤獄12年 芝男控市府與警局

芝加哥男子哈利斯2014年含冤入獄服刑，去年在維權團體的協助下獲釋，4月提告芝加哥市政府和市警局。(美聯社)

芝加哥 男子哈利 斯(Darien Harris)2014年因法官與檢方基於一名法定失明(legally blind)的目擊者證詞，而被判謀殺罪名成立，入獄服刑。他去年在維權團體的協助下，洗清罪名獲釋，今年4月提告芝加哥市政府和該市警局及七名員警。

美聯社報導，2011年南區(South Side)加油站 發生致命槍擊案，2014年哈利斯被捕時，只是18歲的高中生；一名在法律上被判定失明的男性目擊者，從警方安排的一列嫌犯中指認哈利斯，並於法庭上再次認定哈利斯就是兇手。

這名目擊者表示，他當時騎著電動滑板車經過加油站，聽見槍響並看到一名男子持手槍瞄準，槍手甚至撞到他。

哈利斯當時的庭審律師曾詢問證人，他的糖尿病史是否影響他的視力？

證人回答是，但否認視力有問題；不過，法庭紀錄顯示，這名男性證人的醫生在事發前九年，就認定他在法律上屬於失明的程度。

另一名加油員則作證表示，哈利斯不是槍手。法官裁定哈利斯判刑76年。

今年31歲的哈利斯入獄12年後，為冤獄者提供免費法律服務的「無罪計畫」(The Exoneration Project)調查發現，當年的目擊證人並未如實陳述他罹患青光眼且病情已是末期階段。

哈利斯2023年12月，在他30歲時獲釋。

芝加哥論壇報(Chicago Tribune)5月27日報導，哈利斯今年4月提起聯邦民權訴訟，指控警方捏造證據並誘迫證人虛假陳述。

哈利斯告訴「芝加哥論壇報」，他仍在努力更生。他說：「我沒有任何經濟援助，我仍被視作重罪犯，找不到好工作，也很難回歸校園。」

他說：「我很失落，覺得他們奪走我的一部分，而我很難拿回來。」

「無罪計畫」自2009年以來，已幫助超過200人無罪釋放，其中光是2023年在芝加哥庫克郡(Cook County)的受惠者就有十幾人。