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明州聯邦紓困金詐騙案 定罪5人

記者胡玉立／綜合報導
陪審員將購物袋連同現金交給檢方，經清點後竟高達12萬元。(美聯社)
陪審員將購物袋連同現金交給檢方，經清點後竟高達12萬元。(美聯社)

自4月底在明尼蘇達州開審、被檢方稱為歷來規模最大的新冠疫情紓困金聯邦詐欺案，陪審團7日判定五名明州居民被告有罪，另釋放另外兩人無罪。本案在審理期間，更傳出「案外案」，因有人竟試圖用在審理時，提著一袋12萬元現金賄賂其中一名陪審員，此案受到廣泛關注。

陪審團宣讀判決後，聯邦助理檢察官湯普森(Joe Thompson)稱此次未遂賄賂陪審團員是「對我們刑事司法系統的攻擊」，他表示當局將動用所有資源進行調查。他對此問題沒有發表其他評論，並對詐欺案的定罪表示滿意。

本案關係到在冠狀病毒大流行期間為兒童提供食物的計劃，多名被告被起訴，從中竊取超過4000萬美元的聯邦補助款。被牽涉到試圖賄賂的該陪審員，在裁罪審議開始前，就被法體辭退，第二名被告知此事的陪審員，也被辭退。聯邦調查局對這起賄賂陪審員未遂事件的調查仍在繼續，尚未宣布逮捕任何人。

聯調局指出，有被告在2日傍晚，即在審議裁罪前夕，送了一整袋12萬元現金給陪審團其中一名陪審員，意圖行賄。全案七名詐欺案被告3日被法官下令拘留；部分被告堅稱沒有參與行賄。

賄賂陪審員是重罪，最高可判處20年徒刑。聯邦調查局已為此搜查被控賄賂的被告住家。

據刑事起訴書，七名詐欺被告從2020年4月到2022年1月共收到逾4000萬元聯邦兒童營養計劃(Federal Child Nutrition Program)經費；被告聲稱用這些錢提供數百萬兒童免費食物，但檢方指控他們將大部分資金用於購買多處房產和豪華汽車。七名被告面臨多項重罪指控，包括共謀、電信詐欺、賄賂和洗錢。審判持續六周，逾30名證人出庭作證。

七名被告是聯邦明州地區檢察官指控70人詐騙集團的部份成員，他們涉嫌利用非營利組織「餵養我們未來」(Feeding Our Future)的名義騙取2億5000萬元；70人中已有18人認罪。

官方表示，法院在4月審判開始時提供陪審員名單，要求所有被告在4月底陪審團遴選結束後歸還名單；但七名被告中有兩名被告沒有遵照指令行事。

聯邦調查局證詞，一名陪審員表示，詐欺案審議前夕2日傍晚，一名婦女送來一個裝滿現金的禮品袋，留給了他親戚，並稱如果陪審員同意投下無罪票，「明天會有更多禮金。」

該陪審員3日向法院和警方報告此涉嫌行賄企圖，聯邦地區法官布拉塞爾(Nancy Brasel)立即下令所有被告交出手機，七人全被拘留。布拉塞爾6日發出拘留令表示，「很可能」至少有一名被告參與賄賂企圖。

其中一名被告謝里夫(Mukhtar Mohamed Shariff)的代表律師莫林(Andrew Mohring)6日在法庭文件表示，七名被告中有兩名被告無視法官要求，未歸還陪審員名單。莫林強調他的當事人已歸還名單，也「沒有以任何方式記下任何陪審員姓名」，因此要求釋放謝里夫。

號稱歷來最大規模的新冠疫情聯邦紓困金詐欺案，一名陪審員在審議前夕，竟收到裝滿現金...
號稱歷來最大規模的新冠疫情聯邦紓困金詐欺案，一名陪審員在審議前夕，竟收到裝滿現金的購物袋，意圖行賄。(美聯社)

詐欺 明州 紓困金

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