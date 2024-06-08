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今夏首波熱浪來襲 西南部破110度

編譯盧炯燊／綜合報導
大批遊客在烈日高溫下排隊等候到拉斯維加斯著名地標前拍照留念。拉斯維加斯的春末從未如此炎熱，6日創下了華氏111度的高溫新紀錄。(美聯社)
大批遊客在烈日高溫下排隊等候到拉斯維加斯著名地標前拍照留念。拉斯維加斯的春末從未如此炎熱，6日創下了華氏111度的高溫新紀錄。(美聯社)

今年首波熱浪7日撲來，高溫持續籠罩西南部地區，從加州到亞利桑納州氣溫飆破華氏110度(攝氏43度)，又創下歷史新高。

儘管還有兩周才踏入夏季，但亞利桑納和內華達一半地區已處於高溫警報狀態。

內華達州拉斯維加斯地區的春末從未如此炎熱，5日開始出現高溫並發出酷熱警報，6日創下了111度的新紀錄，7日氣溫進一步上升。氣象部門表示，拉斯維加斯某些地方，氣溫會再破紀錄，預計比正常水平高出10到15度，酷熱警報會延續至周末。

國家氣象局指出，拉斯維加斯高溫8日會稍微回降，但下星期氣溫仍高於正常水平，民眾必須做好防暑準備。

內華達州克拉克郡(Clark County)消防局，自5日以來已接獲至少12個關於酷熱的求助電話，至少有一人需要住院治療。

除了內華達，亞利桑納及加州多個地區的氣溫也創新高，較之前的紀錄高出一至二度。例如橫跨內華達與加州的死亡谷國家公園，氣溫為122度，打破1996年的121度的紀錄。

亞利桑納州鳳凰城，6日測得113度，打破2016年創下的111度紀錄，氣象人員指情況屬於危險狀態，所幸未接到死亡報告。

不過在鳳凰城舉行的共和黨準總統候選人川普造勢集會上，6日下午有11人因中暑送往醫院，接受治療後出院。

氣象局預計西南部地區8日將稍微降溫，但幅度不大，亞利桑納中部及南部仍處於100度或以上的高溫狀態，有些地區甚至高達110度。

西南各州東北部和海拔較高地區，炎熱天氣同樣也比平常提早兩周到來。例如內華達州北部最大城市雷諾(Reno)，每年此時正常氣溫為81度，但6日卻飆升至創紀錄的98度。

高溫 加州 內華達州

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