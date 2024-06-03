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夏威夷基拉韋亞火山爆噴機制 科學家解謎

編譯徐薏茹／綜合報導
夏威夷大島火山國家公園的基拉韋亞火山(Kilauea)是世界上最活躍的火山之一，科學家可能發現了這座活火山不尋常爆裂式噴發(explosive eruption)背後的機制。(美聯社)
夏威夷大島火山國家公園的基拉韋亞火山(Kilauea)是世界上最活躍的火山之一，科學家可能發現了這座活火山不尋常爆裂式噴發(explosive eruption)背後的機制。(美聯社)

位於夏威夷大島(Big Island)火山國家公園的基拉韋亞火山(Kilauea)是世界上最活躍的火山之一，5月27日發表在「自然地球科學」(Nature Geosciences)期刊的一篇研究指出，科學家可能發現了基拉韋亞火山不尋常爆裂式噴發(explosive eruption)背後的機制。

基拉韋亞火山在2018年至少經歷12次岩漿像「踩踏玩具火箭」般從火山口噴出的情況；踩踏火箭是一種兒童玩具，藉由踩踏彈射機制來發射玩具火箭。

領導研究員、史丹福大學地質學者克羅吉爾(Josh Crozier)告訴美國廣播公司新聞網(ABC News)，這種不尋常的噴發模式，可能是導致當年岩漿流如此嚴重的原因之一，岩漿流一路摧毀了600多處房產。

這些是非典型的噴發，因為爆裂式噴發，通常是由上升的熔岩(岩漿)或岩漿加熱地下水產生的膨脹蒸氣所驅動；地質學者認為造成2018年噴發的「踩踏火箭玩具」機制，可能源自於岩漿庫倒塌，倒塌使岩漿庫內的氣體壓力突然增加，導致爆裂式噴發。

克羅吉爾說，地震和大地測量儀器結合的結果表明，岩漿庫周圍的所有地面出現巨大、突然的膨脹，次聲波測量顯示氣壓下降，「這與地下水驅動、岩漿驅動噴發的典型波譜非常不同。」。

研究結果也可能有助於解釋火山噴發的熱氣和岩石顆粒形成的空氣煙流。

克羅吉爾指出，當煙流如此高時，會危及飛行安全、並會有灰燼掉落和氣體釋放。

克羅吉爾在美國地質調查局(U.S. Geological Survey)服務期間進行這一研究，他指出，早在1920年代，基拉韋亞火山的反常噴發就有紀錄，開啟了一系列相對較大規模的爆裂式噴發。

克羅吉爾說未來可能發生類似的噴發，但在未來十年「非常不大可能」發生。

談到這一獨特的機制，克羅吉爾說：「重要的是，這一機制可能發生在你原本不會預期火山峰頂會爆裂式噴發的潛在條件下。所以這些火山的可能情況肯定值得注意。」

瞭解煙流形成的動力學，對於預測對附近居民造成的影響相當重要。

史丹福大學 火山噴發 夏威夷

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