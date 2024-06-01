曼欽心寒兩黨惡鬥 轉為無黨派

西維吉尼亞州民主黨聯邦參議員曼欽(Joe Manchin)31日宣布，他已改登記為無黨派獨立人士，理由是，過去15年來，他看到兩大黨因「黨派極端主義危及民主」，拋棄了選民。(路透)

西維吉尼亞州民主黨 聯邦參議員曼欽 (Joe Manchin)31日宣布，他已改登記為無黨派獨立人士。曼欽2010年進入聯邦參院，現擔任參院能源和自然資源委員會主席。他聲明指出自己改變黨派登記的理由是，過去15年來，他看到兩大黨因「黨派極端主義危及民主」，拋棄了選民。

曼欽說：「今天國家政治支離破碎，雙方都不願妥協尋求共同點。為忠於自我，並繼續致力將國家置於政黨之上，我決定登記為無黨派獨立人士，繼續為美國合理多數而戰。」

現年76歲的曼欽去年11月宣布不尋求連任參議員；如今他轉登記為獨立人士，引發外界對他政治打算的猜測。這著棋代表的是：曼欽除了自政壇退休的選項以外，也可能以獨立人士身分參選。

知情人士透露，曼欽將繼續參與民主黨黨團會議，保住主席職位；此舉有助民主黨維持參院51比49的微弱多數。

另一知情人士告訴美聯社，曼欽一直想改變黨派立場成為獨立人士；西維州對候選人設下「今年欲參選者，須在8月1日前60天提交政治立場」的重要截期；眼看時間迫近，迫使曼欽及時表態。

現在，曼欽已註冊為獨立人士，他仍有時間宣布角逐參議員或可能競選西維州州長。

曼欽曾在2005年至2010年擔任州長。2010年他當選參議員後，2018年爭取連任時，曾與現任西維州共和黨檢察長莫瑞塞(Patrick Morrisey)有過苦戰，最後以3個百分點優勢險勝。莫瑞塞已被共和黨提名為下任州長參選人。

民主黨提名州長候選人、亨廷頓(Huntington)市長威廉斯(Steve Williams)上周表示，他和曼欽是幾十年的老友，他不相信曼欽會加入州長選舉戰局。

西維吉尼亞州民主黨官員31日表示，曼欽轉為獨立人士並未提前告知他們。州民主黨主席普希金(Mike Pushkin)對他的聲明表示失望。