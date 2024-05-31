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12州試行成效不錯 「直接申報」網路免費報稅 改永久計畫

記者胡玉立／綜合報導
國稅局今年在12個州試行的「直接申報」免費網路報稅服務，將改為永久計畫，明年起擴大適用更多納稅人。(美聯社)
國稅局今年在12個州試行的「直接申報」免費網路報稅服務，將改為永久計畫，明年起擴大適用更多納稅人。(美聯社)

國稅局(IRS)今年在12個州試行的「直接申報」(Direct File)免費網路報稅服務，將改為永久計畫，明年起擴大適用更多納稅人。拜登政府正邀請全美50州和華盛頓特區加入「直接申報」系統；財政部長葉倫(Janet Yellen)表示，IRS希望該服務未來幾年內成為常用報稅選項。

國稅局今年在報稅公司和共和黨人反對下，啟動「直接申報」網路報稅系統；隨著系統擴張，可能對報稅軟體TurboTax等私營報稅產品構成挑戰。

國稅局局長沃菲爾(Danny Werfel)30日表示，「『直接申報』是更強大綜合稅收體系的重要元素；綜合稅收體系將為納稅人提供最適合其需求的網路申報選項。」他還說：「納稅人不分黨派都應有權選擇如何報稅；選擇範圍越廣，對大家越好。」

拜登政府今年刻意將「直接申報」系統維持小規模試行，只在沒有所得稅的州和紐約州、麻州、亞利桑納州及加州等12州免費提供使用，主要是測試軟體和客戶支援，適用於納稅內容非常簡單者。有商業收入、退休帳戶分配或逐項扣除者無法使用它。

最終，逾300萬人造訪IRS網站查看適用資格，逾14萬人使用「直接申報」提交報稅表。政府建造和運行該系統花費3180萬元，並認為該系統為納稅人省下560萬元報稅費用。

國稅局擴大「直接申報」適用範圍還有很大空間。沃菲爾表示，國稅局可能會考慮納入已獲健康保險保費稅收抵免的納稅人和獲得一定退休收入的納稅人。

許多共和黨人認為，「直接申報」不必要地與私營企業報稅產品重複，國稅局現有的「免費申報」計畫(Free File program)也允許低收入和中等收入納稅人使用私人軟體。今年透過「免費申報」提交的報稅表數量增加7.3%，國稅局也將「免費申報」計畫延至2029年。

若共和黨掌控國會或重新入主白宮，很可能會終止「直接申報」計畫或削減資金。

報稅 國稅局 共和黨

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