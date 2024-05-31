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失蹤50年 藍儂吉他285萬元天價拍出 創披頭四吉他拍賣價新紀錄

記者胡玉立／綜合報導
英國搖滾樂團「披頭四」已故成員約翰藍儂用過的一把吉他，29日在紐約以285萬7500元價格拍賣售出，創下披頭四吉他成交價新紀錄。(路透)
英國搖滾樂團「披頭四」已故成員約翰藍儂用過的一把吉他，29日在紐約以285萬7500元價格拍賣售出，創下披頭四吉他成交價新紀錄。(路透)

英國搖滾樂團「披頭四」(Beatles)已故成員約翰藍儂(John Lennon)用過的一把吉他，在失蹤塵封50年後重新「出土」，29日在紐約以285萬7500元價格拍賣售出，創下披頭四吉他成交價新紀錄。

茱利安拍賣公司(Julien's Auctions)指出，這把1964年12弦Framus Hootenanny木吉他，是一名英國男子在父母搬離英國鄉下住家後，於閣樓上發現。今年3月，該男子告訴茱利安拍賣行他手上有這把吉他。

茱利安團隊與專家合作比較約翰藍儂照片和劇照，確認這確是藍儂的吉他，曾在「披頭四」1965年錄製的音樂專輯「救命！」(Help!)、「橡皮靈魂」(Rubber Soul)及電影中使用，錄音照片也可看到這把吉他和琴盒。

茱利安拍賣行估計，這把吉他預計售價為60萬至80萬元；29日由匿名買家以285萬7500元購下，成為史上第五昂貴的吉他。

拍賣行聲明指出，吉他當年消失的原因，據稱是約翰藍儂1965年把它送給蘇格蘭吉他手戈登·沃勒(Gordon Waller)，沃勒將吉他交給一名經理，「經理把吉他帶回家，扔到閣樓上，一忘就是幾十年」。

研究披頭四的歷史學者巴貝克(Andy Babiuk)發布影片表示，這把吉他是披頭四為數不多下落不明的物品之一，「這非常重要，它是那些我們都喜歡的偉大歌曲中聽到的聲音；很高興知道歷史片段終於被找到了」。

其他在多年後重現的披頭四遺失物品，包括另一把約翰藍儂的吉他；據稱那把吉他被偷走後，60年代被一名樂手買下，2014年被發現，2015年於茱利安拍賣會以240萬元價格售出。

披頭四主唱保羅麥卡尼(Paul McCartney)擁有的一把Höfner貝斯吉他，1972年被人盜走；在吉他專家和記者發起「失蹤的貝斯計畫」(The Lost Bass Project)後，今年2月「物歸原主」。

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