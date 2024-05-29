我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

密州人倫慘案 三寶媽槍殺9歲女兒並淹死一子、第三子獲救

美軍F-35B戰機墜毀爆炸 飛行員彈跳逃生重傷

OpenAI執行長承諾捐出過半財產 「助豐富人民生活」

記者張聲肇／綜合報導
OpenAI執行長奧特曼承諾捐出過半自己名下的財產。(美聯社)
OpenAI執行長奧特曼承諾捐出過半自己名下的財產。(美聯社)

微軟創辦人比爾．蓋茲、他的前妻梅琳達和股神巴菲特共同創立的慈善捐贈組織Giving Pledge在28日宣布，開放人工智能公司(OpenAI)執行長奧特曼(Sam Altman)承諾捐出過半自己名下的財產。富比世雜誌說，奧特曼投資累積的資產有10億元。

被OpenAI趕走、去年11月重回執行長職位的奧特曼說，他捐出去的錢，主要用來完善「幫助創造豐富的人民生活」的科技。他當初創立研發聊天機器人技術的公司，就是為人類的利益成立非營利研究機構，目的不在賺錢。

他和科技投資夥伴穆爾黑倫(Oliver Mulherin)5月8日共同簽署響應Giving Pledge運動的承諾書，表示「如果不是那麼多人曾經勤奮、聰明、慷慨又投入，建立了我們今天社會的骨架，我們不會做出這項承諾。」

他們又說：「我們只能心存感恩，承諾盡力回饋社會，盡我們一份力量，把社會的骨架撐更高更穩些。」

蓋茲和其前妻及巴菲特2010年發動全球富豪慈善捐贈運動以來，已獲得30國240多名富豪實際行動響應，不過有人批評，承諾歸承諾，誰來監督執行卻不明。

最新加入捐出大半財產的富豪包括Mercuria公司執行長杜南德(Marco Dunand)和企業家蘇珊‧杜南德(Suzan Craig Dunand)，這兩人創立了一家瑞士基金會，希望加速達成淨零排放的環保目標；94高齡的投資家高法卜(Robert D. Goldfarb)--他希望有生之年捐出全部財富的90%；投資家納賈菲夫婦(Jahm and Cheryl Najafi)，捐贈款項主要用來促進種族平等；以及科技創投公司老闆、不動產開發商塔內甲夫婦(Hemant and Jessica Schantz Taneja)。

投資 奧特曼 巴菲特

上一則

暴風雨再襲 德州逾百萬戶斷電 全美國殤日24人死

下一則

維護婦女生殖權 蓋茲前妻2年內將捐10億

延伸閱讀

資產達10億 OpenAI執行長承諾捐出過半

資產達10億 OpenAI執行長承諾捐出過半
史嘉蕾喬韓森氣炸 曾拒獻聲Open AI但「合成語音詭異相似」

史嘉蕾喬韓森氣炸 曾拒獻聲Open AI但「合成語音詭異相似」
ChatGPT太火 OpenAI首席CEO奧特曼嘆失隱私「外出用餐受干擾」

ChatGPT太火 OpenAI首席CEO奧特曼嘆失隱私「外出用餐受干擾」
與富豪班尼奧夫共進午餐只要150萬元 與巴菲特共餐最高紀錄1900萬

與富豪班尼奧夫共進午餐只要150萬元 與巴菲特共餐最高紀錄1900萬

熱門新聞

秦曉柯臉上傷痕仍在，醫生並要求他返回醫院接受電腦斷層檢查。(特派員黃惠玲／攝影)

獨家／「混帳中國人」 華裔前美國陸戰隊員 芝城遭辱罵圍毆

2024-05-24 09:28
亞裔少年裴凱文(Kevin Huy Bui，音譯)在縱火案當年只有16歲。(路透)

iPhone被偷縱火報復燒錯屋 釀5死 亞裔少年恐坐牢60年

2024-05-22 14:35
來自中國的博士生蔡可欣5月15日出門後失蹤，她的屍體20日在康乃迪克河尋獲。（黎巴嫩市警局照片）

藤校中國女博士生失蹤5天 屍體在河中尋獲

2024-05-21 19:13
科學家已經發現，天生帶有兩個載脂蛋白ε4等位(APOE4)基因的人，罹患阿茲海默症的風險較高。但改變生活飲食習慣，可以降低發病風險。(路透)

植物性飲食、定期運動…改變生活習慣 他們逆轉阿茲海默

2024-05-25 12:26
皇家加勒比郵輪的海洋標誌號有一名乘客跳船身亡。圖為海洋標誌號示意圖，非事發當日。(路透)

海上噩夢 全球最大郵輪才出發 乘客跳船身亡

2024-05-28 16:30
國會參議員羅穆尼應邀至約翰霍普金斯大學畢業典禮演講，遭到觀眾噓聲，但他機智化解。(取自X平台)

提起習近平…約翰霍普金斯大學畢典演說遭打斷 羅穆尼機智化解

2024-05-26 17:41

超人氣

更多 >
海上噩夢 全球最大郵輪才出發 乘客跳船身亡

海上噩夢 全球最大郵輪才出發 乘客跳船身亡
他在25年前預測道指4萬點被嘲笑 如今他再預言股市…

他在25年前預測道指4萬點被嘲笑 如今他再預言股市…
拜登父子秘密會見華信主管劉亞東 證據曝光

拜登父子秘密會見華信主管劉亞東 證據曝光
地稅2年漲8倍 只領社安金的蒙大拿老人工作只為付稅

地稅2年漲8倍 只領社安金的蒙大拿老人工作只為付稅
黃仁勳台灣美食地圖再+1 吃爆巷弄內「平價鼎泰豐」 大方給千元小費

黃仁勳台灣美食地圖再+1 吃爆巷弄內「平價鼎泰豐」 大方給千元小費