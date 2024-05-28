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印第安那瓊斯原型 學者瓊斯94歲逝

記者顏伶如／綜合報導
「印第安納瓊斯」系列電影中，男主角哈里遜福特的角色原型、美國人類學家兼冒險家斯凱勒·瓊斯5月17日過世，享耆壽94歲。(美聯社)
「印第安納瓊斯」系列電影中，男主角哈里遜福特的角色原型、美國人類學家兼冒險家斯凱勒·瓊斯5月17日過世，享耆壽94歲。(美聯社)

好萊塢「印第安納瓊斯(Indiana Jones)」系列電影中，男主角哈里遜福特的角色原型、人類學家兼冒險家斯凱勒·瓊斯(Schuyler Jones)在5月17日過世，享耆壽94歲。

瓊斯的繼女維耶拉-曼尼恩(Cassandra Da'Luz Vieira-Manion)在臉書專頁宣布瓊斯死訊。她表示過去6年都是由她負責照顧瓊斯，「一直以為他可能永遠活下去。」

維耶拉-曼尼恩形容瓊斯是個魅力十足的人物，在世界各地有著許多生活體驗。

1930年出生的瓊斯，成長於堪薩斯州威奇塔(Wichita)附近，他的妹妹拉瓦倫特茲(Sharon Jones Laverentz)接受「威奇塔鷹報」(Wichita Eagle)訪問時曾說，由於父親的工作是為美國陸軍各基地提供軍靴，哥哥就讀一年級之前就已經跑遍全美各州。

瓊斯發表於愛丁堡大學(University of Edinburgh)網站的自傳中說，二次世界大戰之後搬到巴黎居住，擔任攝影師。他也曾經在非洲居住4年，擔任特約攝影記者。

1956年出版的「非洲太陽下」(Under the African Sun)書中，瓊斯描述搭乘直升機曾經墜機在阿爾及利亞因薩拉赫(In Salah)市集，雖然身上著火，所幸保住一命。他寫道，當時刮著強風，羊、驢在旋風裡驚慌失控，他與直升機駕駛則坐在因薩拉赫市集的飛機殘骸堆裡，疲憊不堪卻總算鬆一口氣，大笑不止。

瓊斯後來遷居希臘，靠著將德文、法文書籍翻譯成英文賺取收入。1958年，瓊斯決定從印度開車進入尼泊爾，旅行途中愛上阿富汗的風土人文，後來便到愛丁堡大學進修人類學。

大學畢業之後，瓊斯回到阿富汗，研究東部山谷偏遠地區的民眾生活，研究所得納入牛津大學(Oxford University)博士研究，後來成為牛津大學皮特·里弗斯博物館(Pitt Rivers Museum)館長。他退休時獲頒大英帝國司令勳章(Commander of the Order of the British Empire，CBE)。

阿富汗 退休 博物館

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