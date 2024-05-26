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國殤日長周末首日 搭機旅客飆破新高

編譯盧炯燊／綜合報導
全美25日當天趕在國殤日周末出遊的旅客總共達295萬人次，創下歷來單日最高紀錄。(美聯社)
全美25日當天趕在國殤日周末出遊的旅客總共達295萬人次，創下歷來單日最高紀錄。(美聯社)

全美各機場25日當天被趕在國殤日周末出遊的旅客擠爆，總共達295萬人次，創下歷來單日最高紀錄。

聯邦運輸安全管理局(TSA)表示，這個數字打破去年11月感恩節前夕創下的將近291萬人紀錄。航空客運史上最忙碌的10個日子，有5個是在5月16日之後創下。

25日是國殤日長周末假期首天，通常也被視為美國夏季旅行季節的開始。

代表美國主要航空公司的組織「美國航空協會」，上周已預測今年夏季載客量將會創下歷史新高，預計在6月1日至8月31日的夏季旅遊旺季內，將運載2.71億人次，比去年增長6.3%。

美國主要航空公司計畫今年夏季每天發出2.6萬架次以上航班，比2023增加近1400架次，或5.6%，總載客量為2.55億人次。

其中美國航空公司(American Airlines)預計在5月23日至28日期間，乘客數量將增加10%，即3.6萬航班共390萬名乘客。為了應付旅客需求，今年夏天會加派10%航班。

聯合航空(United Airlines)同樣預測國殤日假期內，將會接待300萬名旅客，成長近10%，創下該公司在這個連續假期的新高。

達美航空(Delta Air Lines)也預計5月23日至27日間，載客量將增加5%，達到將近300萬人。

搭機出行人數持續激增，但航空管制員短缺的問題卻仍然得不到解決。

聯邦航空管理局(FAA)已要求航空公司削減航班作為應對。從去年夏天開始，已有部分航空公司自願削減往來紐約地區的航班，希望能解決機場擁塞問題，這個做法也引發了民眾對航管員嚴重短缺的擔憂。

出於人手配備問題，FAA早前已將紐約市地區機場的削減航班日期延長至10月，有主要航空公司上月更收到FAA要求，將削減紐約地區航班期限，進一步延長至2025年10月。

全美25日當天趕在國殤日周末出遊的旅客總共達295萬人次，創下歷來單日最高紀錄。...
全美25日當天趕在國殤日周末出遊的旅客總共達295萬人次，創下歷來單日最高紀錄。(歐新社)

紐約市 達美航空

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