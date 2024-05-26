佛洛依德虐死案4周年 警政體制改革依舊停滯

2020年5月25日，明尼蘇達州明尼亞波利斯市非裔男子佛洛依德被白人警察跪頸致死，引爆全美大規模「黑人的命也是命」抗議浪潮。(美聯社)

2020年5月25日，明尼蘇達州明尼亞波利斯市非裔 男子佛洛依德(George Floyd)被白人警察跪頸致死，引爆全美大規模「黑人的命也是命」抗議浪潮，甚至在全球掀起種族正義活動。事隔四年，美國警政體制改革依然遙遙無期。

曾經激憤的鋒頭已經減弱，立法工作卻停滯不前，許多社區、倡議者以及失去親人的家庭，因為警察問責制的改革無法落實而感到沮喪。

在地方及州層面，紐約市及紐約州議會先後立法禁止警方執法時以鎖喉方式壓制嫌犯，然而卻面對警察工會的興訟，紐約州最高法院法官最後裁定該法律違憲。

在聯邦方面，國會民主黨 人推出「佛洛伊德警務公義法案」(George Floyd Justice in Policing Act)，2021年3月在當時由民主黨掌控的眾議院過關，卻在參議院遭共和黨 阻撓。

有批評指拜登政府在這問題上並不積極。在佛洛依德過世四周年前夕，拜登24日被問及有關問題時表示，會繼續敦促國會通過法案，並送交他簽署，落實執法問責。

共和黨總統候選人川普的競選團隊發言人回應說，若川普再次當選，「將會恢復法律和秩序」，但避談警察問責。

耶魯大學法學院司法合作政策主任卡馬喬(Jorge Camacho)認為，今年大選年，一定程度上推動了警察改革，但相對其他更重要的國內外問題，治安不太可能成為大選首要議題。

最新民調顯示，非裔社區現在更關心經濟問題，例如生活成本危機和就業等。

全國性的「黑人生命運動」(Ｍovement for Black Lives)組織，目前正在推動由民主黨籍非裔女眾議員蔻瑞·布希(Cori Bush)去年提出的「人民反應法案」(People's Response Act)。法案重點是當面對民眾情緒反應過激時，由聯邦衛生與福利部(HHS)介入，替代目前由警察處理的做法。

儘管法案已較「佛洛伊德法案」溫和，但專家相信仍會遭到共和黨反對。