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全美「成人日照服務」每天不到100元 比療養院便宜

全美「成人日照服務」每天不到100元 比療養院便宜

編譯陳韻涵／即時報導
賓州提供成人日照服務的VNA照護中心主任洛佩爾(左)，陪一名長者唱老歌。(美聯社)
賓州提供成人日照服務的VNA照護中心主任洛佩爾(左)，陪一名長者唱老歌。(美聯社)

全美有成千上萬的退休長者需要成人日間照顧(簡稱日照)服務，這類場所為身體或認知存在障礙的對象，提供安全之處，並讓照顧者稍作喘息。

美聯社報導，莎莉‧懷特(Sally White)每周有四天早晨，會幫她結縭46年的丈夫著裝、餵食，接著送他搭巴士去老年日照中心。

74歲羅傑‧懷特(Rodger White)的健康狀況近十餘年愈來愈差，記憶力嚴重衰退，因此幫他準備出門可不輕鬆。

78歲的莎莉表示，「就像養小孩，漫長的告別就像地獄。我筋疲力盡，當他前往『第三齡成人日照中心』(Third Age Adult Day Center)，我會打掃房子並盡力完成家中雜事。」

英國學者拉斯里特(Peter Laslett)1989年提出人生四階段理論，分別是兒童及青少年期、就職謀生期、退休期，以及依賴期，其中退休後到身體機能快速衰退的55歲到80歲階段，就稱為「第三齡」(Third Age)。

全國成人日照協會(National Adult Day Services Association)主席扎戈斯基(William Zagorski)表示，全美約有8000個成人日照中心，服務不同需求且希望住家裡的成人，其中泰半服務需要時刻照料並提供社交機會的長者。 

懷特夫婦養育四個孩子，他們從教職退休後，原本開始學當牧師；孰料，羅傑2013年腦出血，記憶力迅速衰退。莎莉感慨，失憶奪走她認識的聰明羅傑，也讓他們享受老年的計畫泡湯。 

為了讓羅傑身處安全環境，也日莎莉有時間做家事並從全職照料工作中獲得喘息；莎莉2022年1月為羅傑註冊「第三齡成人日照中心」(Third Age Adult Day Center)，她表示，「我無法用價錢衡量日照中心對我們的幫助，羅傑在日照中心有自己的生活圈和朋友，我負責繳錢，維持家庭環境並保持理智，這樣他在家裡就會很安全」。

扎戈斯基表示，成人日照服務普及全美，尤其是加州、新英格蘭和田納西州等南部各州，日照機構過去13個月增加20%；中部和鄉村地區的日照中心若非客滿，就是員工人手不足。

美國各地的成人日照服務費每天不到100元，比療養院便宜；這成為扎戈斯基和全國老齡委員會(National Council on Aging)等機構倡導支持老年日照的原因之一。

扎戈斯基說：「很遺憾，聯邦醫療保險(Medicare，俗稱紅藍卡)不能用，這一直是成人日照成長的障礙。」

全美約有8000個成人日照中心，服務不同需求且希望住家裡的成人，其中泰半服務需要...
全美約有8000個成人日照中心，服務不同需求且希望住家裡的成人，其中泰半服務需要時刻照料並提供社交機會的長者。 (美聯社)

退休 聯邦醫療保險 紅藍卡

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