跪殺非裔無罪 亞裔警反控誹謗求償4700萬

華盛頓州塔科馬市的亞裔警員瑞金稱名譽受損，索賠4700萬元。(美聯社)

華盛頓州 塔科馬市(Tacoma)2020年發生警員跪壓非裔男子埃利斯(Manuel Ellis)致死案，三名被告警察2023年12月獲判無罪，並獲得自願離職金。不過，其中一名亞裔警員瑞金(Timothy Rankine)本月20日主張他被誣陷犯下刑事罪刑和涉及種族歧視 的不當行為，提出「侵權請求」(Tort claim)，索賠4700萬元。

2020年3月3日，時年33歲的埃利斯被三名警察跪壓致死，法醫解剖後認定埃利斯死因是他殺，原因是頸部受壓迫導致缺氧；家屬就此案對兩個政府機關提出民事賠償訴訟及刑事究責，後來與被告之一的郡政府以400萬元和解。

瑞金2023年出庭作證時表示，他當時從背部壓制埃利斯，埃利斯宣稱無法呼吸。

當時涉案的三名警員，分別面臨刑事訴訟 ，瑞金被控過失殺人、柯林斯(Matthew Collins)和伯班克(Christopher Burbank)被控過失殺人和二級謀殺，陪審團經兩個多月審判，2023年12月宣布三人無罪。

美聯社報導，瑞金的律師瓊安‧梅爾(Joan Mell)表示，瑞金事後想回歸執法單位，卻感覺遭排擠。

塔科馬市今年1月下旬公布三名警察簽署的「自願離職」協議副本，三人各自獲得50萬元的自願離職金。

不過，瑞金在向塔科馬市和州檢察長辦公室提交的侵權請求索賠案中，主張他的名譽受損。

瑞金和妻子凱瑟琳‧欽恩(Katherine Chinn)表示，華盛頓州檢察長佛格森(Bob Ferguson)及其職員、外包商、塔科馬民選官員和市府雇員出於政治動機，誤會瑞金犯下刑事罪刑並誹謗他。

塔科馬市發言人21日透過電郵表示不予置評，檢察長辦公室發言人則表示，案件會先送交華盛頓州的風險管理辦公室(State Office of Risk Management)，該辦公室可以解決索賠聲請，或移交給檢察長辦公室調查和處理。

美聯社指出，侵權請求通常是提出訴訟的前奏；索賠提出後60天，便能提起訴訟。