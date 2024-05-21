劣仿安全氣囊突爆害死22歲媽 家人提告

由於維修工人換上仿冒安全氣囊，導致氣囊「像手榴彈一樣爆開」，年輕母親拜亞希(右)在車禍喪生。(取材自臉書)

一名年輕母親拜亞希(Destiny Marie Byassee)去年6月11日在佛州 的車禍中傷重去世，全因維修工人偷工減料、換上中製仿冒安全氣囊，導致氣囊「像手榴彈一樣爆開」，金屬和塑膠彈片射滿整個車廂，拜亞希的頭、臉、頸部遭碎片擊中後不幸身亡。

每日郵報(Dailymail)報導，拜亞希的家人們在她兒子5月16日生日當天於佛州布羅瓦郡(Broward County)第17巡迴法院提起訴訟。

時年22歲的拜亞希駕駛2020年式雪佛蘭Malibu，卻不知道她開的車其實是安裝著劣質貨的汰除品，這輛Malibu先前屬於租車 商「Enterprise Rent-A-Car」，在2022年9月24日就已發生過車禍，原裝的安全氣囊啟動、車輛嚴重損壞。但該公司不打算報廢，決定找修車行「Jumbo Automotive」技師利維(Haim Levy)修好它，再透過汽車拍賣 商「Manheim」賣出。

然而訴訟稱，利維使用中國汽車零件製造商「吉林」(Jilin)的「仿冒和不合格的安全氣囊零件」來省錢；利維也應更換安全帶的緊急鎖定捲收器，但他再次偷工，只是切斷捲收器電路讓安全帶可以回捲，在不知情的人眼中看似運作正常。Manheim隨後在拍賣會上將這輛翻Malibu賣給拜亞希，幾個月後就發生致命車禍。

訴訟稱，拜亞希並不知道這輛車經過不當和非法維修，該車應被列為全損並報廢；車禍發生時安全氣囊和安全帶緊急鎖定器皆失效。

代表拜亞希家庭的律師摩根(John Morgan)表示這幾家公司為了賺錢而修理本應報廢的車輛，結果拜亞希4歲和6歲的兩個孩子將在沒有母親的童年下長大。該律師事務所還說檯面下許多美國汽車安裝的安全氣囊都是來自中國的仿冒貨。Enterprise、Manheim、Jumbo和利維均被列為被告，並就14項疏忽、違反「佛州欺騙性和不公平貿易行為法」等多項指控要求賠償。