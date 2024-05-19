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藍源睽違2年再升空 90歲前空軍將成最年長太空人 重燃市場競爭

中央社／華盛頓19日綜合外電報導
藍源公司（Blue Origin）。（路透）
藍源公司（Blue Origin）。（路透）

藍源公司（Blue Origin）今天打算將冒險家送上太空，90歲前空軍將成最年長太空人。這是一次火箭事故導致其載人業務暫停後，近兩年來的第一次，勢必重新點燃太空旅遊市場的競爭。

包括黑人雕塑家、前空軍飛行員德威特（Ed Dwight）在內的6人，將於德州時間上午8時30分左右，從該公司位於德州西部的一號發射場（Launch Site One）基地升空。

現年90歲8個月又10天的德威特將成為進入太空最年長的人，以些微差距擊敗影集「星艦迷航記」男星威廉沙特納（William Shatner）。威廉沙特納2021年隨藍源公司一起發射時，比德威特現在的年齡小近兩個月。

這項NS-25任務是亞馬遜億萬富翁創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）旗下藍源公司第7次載人飛行。

乘員之一、法國企業家奇龍（Sylvain Chiron）告訴法新社，他最興奮的是「這種離開人類世界，從高處看到整個地球的感覺」。

迄今藍源已將31人送上新謝波德號（New Shepard）火箭。新謝波德號是藍源公司可重複使用的火箭發射系統，以第1位美國太空人謝波德（Alan Shepard）命名。

太空人 德州 貝佐斯

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