韋伯望遠鏡發現...2黑洞正在合併

電腦模擬生成的兩個黑洞景象。(路透)

科學家透過韋伯太空望遠鏡 (Webb Space Telescope)，發現在7.4億年前的宇宙初期，也是目前科學家所了解到的最遠距離，有兩個人們所知的巨大質量黑洞正在合併。

這個發現不僅刷新了人們所知的黑洞合併最遠距離，也表示黑洞的成長比科學家想像的更早更快。

劍橋大學的學者烏伯勒(Hannah Ubler)負責撰寫，在皇家 天文學會(Royal Astronomical Society)月刊Monthly Notices發表的報告說，合併是黑洞之所以能夠迅速擴大增長的原因，即使「在宇宙黎明時」已是如此。

大多數星系中心都存在超大質量黑洞，它們的質量是太陽的上百萬甚至上億倍，但黑洞的增長方式，一直是科學家研究的課題及難題，到目前為止仍無法確定。韋伯望遠鏡 這次發現，表明在宇宙剛誕生不久，黑洞就已經非常龐大，也說明黑洞的體積可能在很短的時間內迅速增長。

至於韋伯望遠鏡是如何發現兩個巨大質量黑洞合併？就是科學家透過韋伯強大的探測能力，觀測到一個叫「ZS7」的星系系統，並發現了兩個正在合併的超大質量黑洞。所謂星系系統，是由恆星、恆星遺骸、星際氣體、塵埃和暗物質等組成，並受到引力綁定的一個系統。

過去由於距離實在太遙遠，地球上無法觀測到黑洞周圍氣體的微弱特徵光譜信號，只有韋伯才能捕捉到。

分析這些信號後，科學家推測其中一個黑洞質量達到太陽的5000萬倍，另一個黑洞的質量也可能相近。

這次發現除了可能解開黑洞合併是快速增長之謎外，也指出在宇宙剛誕生不久的時期已是如此，加上結合韋伯之前發現的其他遙遠活躍黑洞，因此烏伯勒在報告發表後表示，巨大質量黑洞從一開始就影響著星系的演化。

科學界一種理論認為，早期的黑洞都非常活躍以及「饑餓」，能夠吞併及控制周邊的一切星體，隨著時間的推移，當黑洞「吃飽了」，星系也就穩定下來。