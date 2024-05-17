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盜用60美國人身分遠距工作 3北韓人詐700萬上繳政府

記者張聲肇／綜合報導
三名北韓人在一名美國公民協助下，竊取60名美國人的身分，在疫情期間透過遠距上班的方式為多家美國企業和政府單位工作，詐取所得近700萬元，而且大部分收入都上繳給北韓政府。(美聯社)
三名北韓人在一名美國公民協助下，竊取60名美國人的身分，在疫情期間透過遠距上班的方式為多家美國企業和政府單位工作，詐取所得近700萬元，而且大部分收入都上繳給北韓政府。(美聯社)

司法部16日起訴三名北韓人和一名美國公民，指控他們竊取60名美國人的身分，透過遠距上班的方式為多家美國企業和政府單位工作，詐騙所得近700萬元，而且大部分非法收入都上繳給北韓政府。

根據起訴書，假名為韓志浩(Jiho Han)、陳全智(Chunji Jin)和許浩然(Haoran Xu)的北韓籍資訊人員在美國女子查普曼(Christina Chapman)幫助下，盜用60位美國人的身分，於2020年10月到2023年間，替美國公司和政府遠距工作，總共獲得700萬元報酬。

檢方調查發現，三名北韓人透過網際網路，遠距離打開美國雇主所提供、放置在不同民宅的電腦工作。美國雇主再按月將薪資支票寄到上述民宅地址，由查普曼代為領取，偽造三人的簽名兌現，存進自己的帳戶，然後再匯給三名被告，並抽取佣金。

起訴書把這一共謀犯罪事件描述為「令人咋舌的大型詐欺」案，對象是分屬不同行業、不知情的美國公司和個人，「衝擊300多家美國企業，危害美國人民的身分，造成100多起假資訊被通報到國土安全部事件，也造成35名美國人錯誤欠稅案例，最後讓海外資訊勞工領走至少680萬元。」

遭詐騙的美國公司包括「排名全國前五名的電視新聞網和媒體公司，知名矽谷科技公司、航太與國防器材製造商、受人景仰的美國汽車製造公司、高端零售連鎖店、舉世聞名的媒體娛樂公司，」，這些都是財星雜誌500大排行榜上有名的公司。

三名北韓人還曾試圖替兩個美國政府單位遠距工作，終因為身分被識破，無法得逞。目前三人仍逍遙法外，查普曼則於15日在亞利桑納州落網。

國務院16日懸賞500萬元，籲各界提供有關北韓被告的訊息，以及案情造成的損害情況。

北韓 國務院 支票

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