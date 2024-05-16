國慶寶寶5胞胎同一大學畢業

出席畢業典禮前，坡沃洛家庭的五胞胎(左起)麥可、維多莉亞、魯多維可、艾希莉、馬可斯與母親席爾維亞合影。(美聯社)

新澤西州義大利 裔移民 波沃羅(Povolo )家庭當年在國慶日出生的五胞胎，14日從給他們全額獎學金的蒙特克萊爾州立大學(Montclair State University)不同科系畢業。

生日為7月4日的兩女三男都說，人生一個篇章結束，是令人「心情激動」的時刻。感情融洽的五兄妹表示感謝學校給他們發掘個人興趣、參與課外活動的機會。

魯多維可( Ludovico)談到和兩兄弟和兩姊妹同時畢業的感想時說：「和自己的死黨好友─他們絕對是我最要好的朋友─一起上大學，拿到文憑，真是再棒不過的事。」

艾希莉(Ashley)知道，人們難免好奇，五胞胎的日子是怎麼過的？她答：「就像你離不開的朋友大群組。」

魯多維可、艾希莉、麥可(Michael)、馬可斯(Marcus)和維多莉亞(Victoria)的爸爸保羅(Paul)、媽媽席爾維亞(Silvia)1988年從義大利移民美國。雙親形容生下五胞胎以後的日子：「令人發瘋、美麗、完美，也很混亂。」

保羅談到五個孩子終於大學畢業的感想：「日子過得很快，諸多令人頭痛、時好時壞的問題不斷，時間飛快，然後就變成今天這樣子。」

他太太也有同感。席爾維亞說，「我不認為這是我的成就。這是他們自己的成就。我只是坐在角落，等他們振翅高飛。」

今年的畢業典禮，對這五胞胎是特別具有意義的人生體驗，因為他們曾遺憾地錯過帕塞克谷(Passaic Valley)地區高中的畢業典禮。他們畢業那一年，因為新冠疫情大流行，學校未舉行畢業典禮，他們就草草離校。