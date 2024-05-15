樂透一注獨得5億美元 幸運兒後續卻慘了 竟官司纏身、親情破裂

美國賓州蔓越莓鎮一處迷你超市的「兆彩」顯示器2023年1月12日展示了預估頭獎為13.5億美元。資料照片。（美聯社）

美國「兆彩」（Mega Millions）樂透2023年初開出了13.5億美元的大獎，但得主同年11月就跟前女友陷入官司纏訟。媒體近日披露的訴訟文件顯示，他還遭控在承諾跟家人分享獎金上說謊。

根據此前新聞，以及獨立報14日的報導，這位幸運兒於2023年1月13日在緬因州 黎巴嫩（Lebanon, Maine）買了彩券，一注獨得13.5億美元，成為美國史上最大筆彩金之一。他的身分目前仍然保持匿名，使用一家有限責任公司（LLC）領取稅後約5億美元的一次性支付現金。

然而，整起事件還沒滿12個月就變調。得主同年11月就因不滿前女友兼女兒的母親違反保密協議，在女兒將滿18歲的2023年之前，就跟其他家人透露獎金的類型，造成自己精神困擾和人身安全風險，將她告上法院與具體求償，導致雙方司纏訟至今。

根據野獸日報取得的新一輪訴訟文件，這起訴訟的案情進一步複雜化，各方當事人都指控他方的不當行為。化名史密斯（Sara Smith）的女方聲稱，化名無名氏（John Doe）的樂透得主實際上自曝中獎。她的委任律師主張，此舉「粉碎了這樁訴訟官司的剩餘碎片」。

在此同時，無名氏的父親聲稱，正是得主自己揭露了此事，並提出分享獎金的各種方式，「2023年2月或3月，我兒子來到我的房子，告知我跟我太太，他在緬因州樂透中贏了一大筆的錢，我知道我兒子已聲明，他沒有告訴我任何關於他的錢的事情，『除了我贏了的簡單事實』，這不是真的」。

無名氏的父親堅稱，他從未要求任何彩金。儘管如此，兒子開始做出自己將怎麼分享的各種承諾，還堅持父親不再跟史密斯保持聯繫，導致父子之間的裂痕，「我告訴他…『你不是我熟悉的那個兒子』，他發火了，稱我為『獨裁者』和『渾球』，我此後沒有兒子的消息，他也沒有做到任何自己承諾的事情」。

無名氏則聲稱，史密斯正試圖公開他的身份，而在自己拒絕為她跟男友去度假付帳後，誣陷他試圖「綁架」兩人的女兒。

無名氏在訴訟文件表示，「我犯了錯，在沒有讓我父親簽署保密協議的情況下，就告訴他我中了樂透。我們的關係從此之後迅速惡化，我沒有告訴他，我正用我的錢做了什麼事情，我打算將怎麼讓我的女兒受惠，或者除了我中獎的簡單事實之外的任何事實」。