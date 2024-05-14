加拿大野火肆虐 美4州發空汙警報
加拿大西部連日來野火肆虐，霧霾飄向接壤的美國北部地區；蒙大拿、北達科塔、南達科塔和明尼蘇達四州，發出惡劣空氣品質警報。
加拿大跨部會森林野火中心表示，加拿大總共有146場野火在延燒，卑詩省和亞伯達省境內好幾十處野火已經「失控」。
同時野蔓造成的霧霾開始吹向南鄰的美國，明尼蘇達州汙染管制廳12日針對「來自卑詩省東北方野火造成的濃煙」發布空氣品質警報。雖然明州北部的濃煙已經消散，「周一(13日)白天，北風變弱，明尼蘇達南部上空的濃煙還會籠罩不散。」
這四州13日的空氣品質指數，對一般民眾的健康影響，從「中度」到「不健康」等級都有。美國環保署每天都衡量空氣所含汙染物對各種疾病的影響，公布監測出來的等級。
野火造成的空氣汙染更需緊密監測，因為煙霧中所含的PM2.5微粒直徑不到2.5微米(micrometers，百萬分之一公尺)，相當於頭髮直徑的4%，可以深入肺部，可能引起發炎，危害免疫系統，惡化氣喘症狀或增加氣喘的風險，也可能升高肺癌等長期肺病的風險。惡劣的空氣品質對老人、小孩、孕婦特別不利。
空氣品質指數除了根據PM2.5微粒物質，還包括地面臭氧、一氧化碳、二氧化硫和二氧化氮的數量，總共測量這五種汙染物質的含量，然後予以分級。
加拿大西部森林和野地燃燒的面積已超過2萬4000英畝，是本季第一次野火，來勢洶洶，加國當局已下令卑詩省北落磯山脈地區城鎮和納爾遜堡原住民部落數千居民撤離，疏散到安全地區。
去年夏天，魁北克省的野火造成的濃煙，瀰漫美國東岸和中西部，各大都會區也發出空氣品質低劣的警報。去年野火燒掉4500萬英畝林地和草原，創下加拿大歷史紀錄。不料今年還未入夏，野火又起，加拿大政府呼籲氣候乾燥地區的民眾提高警覺。
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