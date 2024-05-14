加拿大野火肆虐 美4州發空汙警報

加拿大西部連日來野火肆虐，霧霾壟飄向接壤的美國北部地區；蒙大拿、北達科塔、南達科塔和明尼蘇達四州，發出惡劣空氣品質警報。(路透)

加拿大 西部連日來野火肆虐，霧霾飄向接壤的美國北部地區；蒙大拿、北達科塔、南達科塔和明尼蘇達四州，發出惡劣空氣品質警報。

加拿大跨部會森林野火中心表示，加拿大總共有146場野火在延燒，卑詩省和亞伯達省境內好幾十處野火已經「失控」。

同時野蔓造成的霧霾開始吹向南鄰的美國，明尼蘇達州汙染管制廳12日針對「來自卑詩省東北方野火造成的濃煙」發布空氣品質警報。雖然明州北部的濃煙已經消散，「周一(13日)白天，北風變弱，明尼蘇達南部上空的濃煙還會籠罩不散。」

這四州13日的空氣品質指數，對一般民眾的健康影響，從「中度」到「不健康」等級都有。美國環保署每天都衡量空氣所含汙染物對各種疾病的影響，公布監測出來的等級。

野火造成的空氣汙染更需緊密監測，因為煙霧中所含的PM2.5微粒直徑不到2.5微米(micrometers，百萬分之一公尺)，相當於頭髮直徑的4%，可以深入肺部，可能引起發炎，危害免疫系統，惡化氣喘症狀或增加氣喘的風險，也可能升高肺癌等長期肺病的風險。惡劣的空氣品質對老人、小孩、孕婦特別不利。

空氣品質指數除了根據PM2.5微粒物質，還包括地面臭氧、一氧化碳、二氧化硫和二氧化氮的數量，總共測量這五種汙染物質的含量，然後予以分級。

加拿大西部森林和野地燃燒的面積已超過2萬4000英畝，是本季第一次野火，來勢洶洶，加國當局已下令卑詩省北落磯山脈地區城鎮和納爾遜堡原住民 部落數千居民撤離，疏散到安全地區。

去年夏天，魁北克省的野火造成的濃煙，瀰漫美國東岸和中西部，各大都會 區也發出空氣品質低劣的警報。去年野火燒掉4500萬英畝林地和草原，創下加拿大歷史紀錄。不料今年還未入夏，野火又起，加拿大政府呼籲氣候乾燥地區的民眾提高警覺。