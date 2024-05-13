國債34兆6000億 國會跨黨派委員會難產

聯邦政府債務已飆破34兆6000億元。(美聯社)

去年10月，新上任的聯邦眾院 議長強生(Mike Johnson)表示，成立兩黨委員會處理聯邦政府增長的34兆6000億元債務是當務之急，然而六個多月之後的現在，這一提案似乎因來自左右兩翼的強烈反對而幾乎失敗。

合作破裂凸顯國會的僵局，兩黨的議員都不願意考慮不受歡迎的權衡，權衡對於減少國家逐漸嚴重的赤字是必要的，尤其是在選舉年。

而議員一次又一次地將問題丟給下一屆國會，這次似乎也是如此。

許多民主黨 人和左傾倡議團體反對成立委員會，擔心委員會將建議減少社會安全福利；一些共和黨人和右傾團體也持反對意見，擔憂委員會將建議增稅，稱其為「稅金陷阱」。

眾院預算 委員會主席阿靈頓(Jodey Arrington)對此表示失望，認為有些外部團體積極介入，聲稱這是一種變相增稅，使一些共和黨人因此憂慮。

民主黨聯邦參議員曼欽(Joe Manchin)是債務委員會法案的發起人，他對此甚至更加悲觀，「真遺憾，34兆6000億元的債務，沒有人在乎」。

債務委員會立法效仿先前的作法，將成立一個16人的小組，提出建議，盡早在合理的期限內平衡聯邦預算，並且改善聯邦醫療保險計畫(Medicare)和社安金的長期財務健康；委員會的16名成員中有12人來自國會，按黨派平均分配，另外有四名無投票權的外部專家；共和黨占多數的眾院預算委員會以22票對12票通過了該法案。

儘管目前債務委員會法案前景黯淡，加州民主黨籍眾議員皮特斯(Scott Peters)表示，讓國會通過立法經常是一個漫長的遊戲，他說讓眾院委員會批准成立委員會是重要的一步。