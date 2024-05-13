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維州學區2學校 恢復以邦聯人物命名

編譯潘勛／綜合報導
「山景高中」(Mountain View High School)將恢復為以內戰南方邦聯人物命名的「石牆傑克遜高中」 (Stonewall Jackson High School)。圖為2017年未改名時的校名。(路透)
「山景高中」(Mountain View High School)將恢復為以內戰南方邦聯人物命名的「石牆傑克遜高中」 (Stonewall Jackson High School)。圖為2017年未改名時的校名。(路透)

維吉尼亞州仙那度郡(Shenandoah County)學區委員會10日投票，以5比1的票數通過恢復以內戰南方邦聯人物命名的一所高中及一所小學校名，扭轉四年前全國抗議、要求清算種族不公的風潮。

美聯社報導，郡學區委員會扭轉四年前的決定，把「山景高中」(Mountain View High School)恢復為「石牆傑克遜高中」 (Stonewall Jackson High School)、「蜂蜜溪小學」(Honey Run Elementary)改回「艾胥比李小學」(Ashby Lee Elementary)。

2020年，維吉尼亞及南部各學校系統都決定，把南方邦聯的人物名字，由學校及公共設施的名字除去，以因應「黑人的命也是命」(Black Lives Matter)運動。

「南方貧窮法律中心」(The Southern Poverty Law Center)下轄的「情報專案」(Intelligence Project)設有數據庫，裡頭有全國2000多處邦聯紀念建築的資料，資深研究員莉芙卡‧麥茲利許(Rivka Maizlish)表示，不曉得有別的案例，把學區裡邦聯名字除去後再恢復的案例。

麥茲利許指出，整體來看，除去邦聯名字及紀念設施的趨勢，自2020年以來就算稍有減緩，但還在持續，例如陸軍把九所以邦聯領袖命名的設施，名稱改掉，也由阿靈頓國家公墓(Arlington National Cemetery)把一處邦聯紀念碑除掉。

在維吉尼亞州，州法2020年更動之前，原禁止地方政府拿掉邦聯的紀念碑及塑像，話雖如此，法條並未適用於學校名稱。

仙那度郡學區委員會投票恢復兩間學校的邦聯名字，委員們表示，前一任委員會要更名時，未顧及民眾感受及正當程序。

2023年選舉，仙那度郡學區委員會大洗牌，一位委員在「北維吉尼亞日報」(Northern Virginia Daily)撰寫輿情文章表示，選舉結果讓仙那度郡學區首度100%由保守派組成委員會，創下歷史。

維吉尼亞州仙那度郡學區委員會投票通過將「山景高中」校名恢復為「石牆傑克遜高中」後...
維吉尼亞州仙那度郡學區委員會投票通過將「山景高中」校名恢復為「石牆傑克遜高中」後，工人將南北戰爭時期南軍名將石牆傑克遜的騎馬雕像重新豎立。(美聯社)

學區 維吉尼亞州 投票

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