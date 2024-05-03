資金嚴重不足 全美拆除華為、中興設備延宕 偏鄉地區手機恐斷訊

華為位於德州的美國總部。(美聯社)

國會四年前以國安風險為由，下令拆除全國各地由中國華為 (Huawei)和中興通訊(ZTE)生產的電話和網路設備；但由於資金嚴重不足，「拆換」計畫停滯不前。聯邦通訊委員會(FCC)2日致函警告國會，若經費無法很快到位，部分偏鄉地區可能會完全失去手機服務。

國會四年前以國安風險為由，下令拆除全國各地由中國華為(Huawei)和中興通訊(ZTE)生產的電話和網路設備；但由於資金嚴重不足，「拆換」計畫停滯不前。(路透)

華盛頓郵報報導，國會當年為拆換計畫撥款19億元，迄今資金缺口30億元；許多小型業者無力承擔數百萬元的網路更換費用。

FCC主席羅森沃塞爾(Jessica Rosenworcel)2日為此致函參院 商務委員會主席坎特韋爾(Maria Cantwell)，表示如果沒有更多經費，將有四成地方網路營運商無法完成拆除華為和中興設備工作，部分營運商更將面臨停業風險。

羅森沃塞爾寫道，「許多當初收到拆換經費的營運商最近通知委員會，他們已預見資金不足可能導致嚴重後果，可能被迫關閉網絡或退出計畫。有些地區只有一家電訊供應商，一旦關閉全部或部分網路，將失去網路或手機通訊。」

參院商務委員會最近承認，由於「拆換」計畫有狀況，部分偏鄉供應商「處於破產邊緣」。坎特韋爾上周曾提出「頻譜與國家安全法案」(Spectrum and National Security Act)，提議恢復FCC商業拍賣權限，將所得款項用於填補30億元資金缺口。

奧克拉荷馬州 派恩電話公司(Pine Telephone Company)總經理惠森亨特(Jerry Whisenhunt) 向華郵抱怨道，華府政界大佬命令他拆除行動網絡，卻未兌現當初承諾的更換設備資金。他形容道：「有點像火車失事，他們卻還在過聖誕節那樣慢吞吞。」

國會2020年通過「安全和可信任通訊網路法案」，指示FCC制定「拆換」計畫。FCC很快發現還需要30億元才能為計畫提供全額資助；由於經費有限，FCC只能先提供小型業者2022年和2023年全面更換所需經費的39.5%。

拆換計畫的困境顯示，隨著美中競爭加劇，官方想加強限制中國供應商，但物流混亂和成本膨脹可能波及美國經濟更多領域。