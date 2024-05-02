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四國無證客假釋計畫 20萬人來美

記者顏伶如／綜合報導
準備前往紐約的委內瑞拉移民家庭。(路透)
準備前往紐約的委內瑞拉移民家庭。(路透)

福斯新聞網(Fox News)30日獨家報導，根據國土安全部統計資料，拜登政府推出的「古巴、海地、尼加拉瓜、委內瑞拉假釋計畫」(CHNV parole program)，2023年1月至8月間共計允許約20萬名來自這四個國家的無證移民搭機入境美國，入境人數最多的前15個城市當中，前5名依次為：邁阿密91821人、佛州勞德岱堡(Fort Lauderdale)60461人、紐約市14827人、休士頓7923人、奧蘭多6043人。

報導指出，根據眾院國土安全委員會(House Homeland Security Committee)取得的國土安全部資料顯示，2023年1月至8月之間根據「古巴、海地、尼加拉瓜、委內瑞拉假釋計畫」抵達美國的無證移民當中，高達80%的入境地點是佛州邁阿密、勞岱爾堡、奧蘭多、坦帕灣(Tampa Bay)四個城市，人數共約16萬1562人。

拜登政府最初於2022年10月宣布為委內瑞拉公民推出假釋計畫，允許通過生物辨識(biometrics)與個人背景調查者自行購買機票搭機直接入境美國，而且在美國國內必須有擔保人(sponsors)，前提是不得非法入境。

2023年1月，拜登政府宣布計畫擴大實施，海地、尼加拉瓜、古巴三國公民也納入適用範圍，每個月共計允許最多3萬個名額入境美國。「古巴、海地、尼加拉瓜、委內瑞拉假釋計畫」提供無證移民工作許可，准許兩年在美居留。

就在拜登政府宣布「古巴、海地、尼加拉瓜、委內瑞拉假釋計畫」的同一時間，也宣布援引美國法典第42卷(Title 42)公共衛生規定的防疫遣返令擴大實施，從墨西哥非法入境美國的上述4國公民將遭到立即遣返。

根據海關與邊境保護局(Customs and Border Protection，CBP)數據，截至2024年2月，累計40萬人依照「古巴、海地、尼加拉瓜、委內瑞拉假釋計畫」入境美國。

古巴 尼加拉瓜 拜登

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