13億勁球獎落俄勒岡 寮國夫婦與友抱回

俄勒岡州史上最高額的13億元勁球樂透頭彩大獎，由寮國移民程世璠夫婦和朋友，密爾瓦基婦人趙蓮三人合得。程世璠29日從彩券公司領走了象徵性的13億元支票。(美聯社)

俄勒岡州史上最高額的13億元勁球樂透頭彩大獎，發行單位29日公布幸運中獎人，由55歲的密爾瓦基人趙蓮(Laiza Liem Chao，譯音)，以及波特蘭夫妻檔，46歲的程世璠(Cheng Saephan)和37歲的端本世璠(Duanpen Saephan)三人合得。

宣布儀式在彩券公司沙冷市總部舉行，三位幸運得主唯一出席的程世璠高舉俄勒岡獎券公司開具的13億元支票 說，「首先，我要感謝上帝給我這美麗的大獎。」

彩券公司發言人梅莎若斯(Melanie Mesaros)說，程世璠夫婦和他們的朋友三人已經各領走13.26億稅後的4億2230萬9193.97元。三人都寧願一次抱走全部獎金，不願分30年領取。

寮國出生的程世璠1994年從泰國 移民到美國，和太太育有兩個孩子。他特別感恩這筆錢將讓全家人從此過上好日子。但正在和癌症 搏鬥的他說，自己能夠享用這筆錢的日子大概不多了。他2016年確診罹癌，上周剛剛完成最近一次化療，「我怎有時間，把這筆錢花完？」

他說，他們夫妻倆和趙湊了200元買了20張彩券。這幾個月來，他有預感會中獎，但頂多是幾百萬元，沒想到是超過10億的超級大獎。他打算用這筆錢買棟房子。他之前是修理飛機零件的技工。

他打電話告訴趙中獎消息時，先問她「妳在做甚麼？」她回答正開車要去上班。「我告訴她，不用去上班了。」

和這位幸運得主一同出席領獎的男子自稱是程世璠的牧師。牧師說，程世璠答應資助他到泰國、寮國，可能的話也到中國去傳教。

賣出這張美國史上第八高額獎金彩券的北波特蘭Plaid Pantry便利商店也獲得彩券公司頒發10萬元「慶祝」紅利。

俄勒岡獎券公司主管威爾斯(Mike Wells)說，「我誠心恭賀世璠夫婦和趙女士獲得本州史上最大獎。這筆獎金不但改變這三人和他們家人的一生，也是本州的一大喜事。」