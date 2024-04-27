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FCC恢復歐巴馬時代網路中立法 再掀爭議

記者張聲肇／綜合報導
聯邦通訊委員會25日投票，以3比2通過恢復歐巴馬時代的網路中立法，擴大政府監督寬頻網路服務供應商的權力。(美聯社)
聯邦通訊委員會25日投票，以3比2通過恢復歐巴馬時代的網路中立法，擴大政府監督寬頻網路服務供應商的權力。(美聯社)

聯邦通訊委員會(FCC)25日投票，以3比2通過恢復歐巴馬時代的網路中立法，擴大政府監督寬頻網路服務供應商的權力，再度掀起網路管理的爭議。

近10年前，歐巴馬政府制定網路中立法的目的，是防止威瑞森(Verizon)、康凱斯特(Comcast)等大型供應商以不公平手段壓抑Netflix、YouTube等新興媒體的業務發展。

川普上台後廢止這項管理辦法，「內容創作」科技業者和寬頻服務商之間的鬥爭，大致沿著黨派路線持續上演。

FCC表決通過的新辦法，將寬頻服務業定位為如同電話和水電瓦斯般的「公用事業」，規定業者必須定期提出報告，服務中斷時務必立即設法恢復，也授權政府針對網路安全問題，擴大監控。

FCC主席羅森沃西爾(Jessica Rosenworcel)指出，新管理辦法反映高速網路的重要性，因為它已成為許多美國人主要的通訊模式。「每一位消費者都有權利使用快速、開放且公平的網路，這是基本常識。」

但寬頻業者極可能大概會訴諸法律，請法院推翻FCC的最新決策。美國電信協會(USTelecom)會長史巴爾特(Jonathan Spalter)說，「這對寬頻消費者根本就不是問題，幾十年來，他們早就享有開放的網際網路。」協會表示將「竭盡一切手段，包括上法院」，推翻新規定。

數十名共和黨國會議員本周寫信給羅森沃西爾，警告她把寬頻業者當作一般公用事業管理，會扼殺電信業發展。

新規定最核心的目的，是要防範網路服務商控制消費者使用網路的經驗。歐巴馬政府制定這套管理辦法時，谷歌、網飛等串流服務商就提出警告，說寬頻業者為了多賺錢，會設法降低網路速度，阻撓消費者上網快速搜尋、觀賞影視作品的經驗。消費者和言論自由倡議團體認同谷歌等「內容創作」業者的看法。

事實上，也很少發生寬頻業故意降低網路速度或阻撓內容串流的事例，根據網路中立論者的說法，如果真有此事，反而會招惹各方認真調查，甚至消費者反彈。

聯邦通訊委員會主席羅森沃西爾。(路透)
聯邦通訊委員會主席羅森沃西爾。(路透)

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