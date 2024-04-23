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AI生成未成年裸照 逾20州立法禁止

記者顏伶如／綜合報導
全美共有20多州正在研擬或已通過立法，禁止AI生成的未成年人士深偽裸照。(美聯社)
全美共有20多州正在研擬或已通過立法，禁止AI生成的未成年人士深偽裸照。(美聯社)

紐約時報22日報導，在許多少女的大力推動下，全美共有20多州正在研擬或已通過立法，禁止人工智慧(AI)生成的未成年人士深偽(deepfake)裸照。

西雅圖附近伊薩夸高中(Issaquah High School)15歲九年級學生卡洛琳‧穆雷特(Caroline Mullet)便是一例，她的父親是民主黨華盛頓州州參議員穆雷特(Mark Mullet)。卡洛琳去年秋天參加學校舞會，幾周後發現一名男同學利用AI應用程式將參加舞會的多名女學生照片變成裸照並散布於網路。卡洛琳並非受害者，但詢問父親可以如何幫助受到傷害的女同學。

穆雷特與另一名參院同僚很快在參議會提案禁止散布以未成年人士影像製作的AI生成裸照。卡洛琳今年1月在提案聽證會上說，不希望要為朋友、姊妹或自己可能再次遇到類似問題而擔心。穆雷特提案獲得一致支持順利過關，法案3月間在華盛頓州長英斯利(Jay Inslee)簽署後生效。

報導指出，像卡洛琳一樣的許多少女，對於AI生成裸照感到憂心忡忡，促使聯邦、各州立法機關加快腳步訂定保護機制。

非營利機構「國家失蹤暨遭剝削兒童中心」(National Center for Missing & Exploited Children)統計指出，從2024年初以來，20多州已經推出旨在打擊AI生成18歲以下未成年人士深偽裸照的提案，目前有幾州已經完成立法。

南卡羅來納州為例，今年通過立法將AI生成未成年人士性虐情色照片的持有、製作及散布都列為違法。路易西安納州去年推出州法，將AI生成未成年深偽裸照定義為觸犯行為。

「國家失蹤暨遭剝削兒童中心」法務長索拉斯(Yiota Souras)指出：「一個男孩只需要花一個下午的時間，就能透過手機傷害40名未成年少女，影像從此在網路流傳。」

AI技術進步，深偽影像逼真到令人分不清真假。圖為AI生成的前總統歐巴馬的影像。(...
AI技術進步，深偽影像逼真到令人分不清真假。圖為AI生成的前總統歐巴馬的影像。(美聯社)
新澤西州一名中學生的家長投訴，她女兒遭到AI生成的深偽影像困擾。(美聯社)
新澤西州一名中學生的家長投訴，她女兒遭到AI生成的深偽影像困擾。(美聯社)

AI 華盛頓州 南卡羅來納州

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