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比預算高數十億 陸軍工兵團填沙惹議

編譯陳韻涵／綜合22日電
卡車在新州大西洋城海邊傾倒沙土，希望拯救已被大浪侵蝕的沙灘。(美聯社)
卡車在新州大西洋城海邊傾倒沙土，希望拯救已被大浪侵蝕的沙灘。(美聯社)

陸軍工兵團(The U.S. Army Corps of Engineers)奉命在遭颶風摧毀的海岸沿線填沙，但災後重建海灘的費用卻比預期高出數十億元。

政治新聞網站Politico報導，五大颶風肆虐佛羅里達州、喬治亞州、北卡羅來納州南卡羅來納州之後，國會自2018年以來核准超過7億700萬元的緊急海灘養護經費。

政府原寄望透過數十年來制定的計畫，來防止海灘消失，但事與願違，許多計畫制定的前提未充分考量氣候變遷的危害。

前述五大颶風包括登陸美國本土的四個最強颶風，分別是麥可(Michael)、瑪莉亞(Maria)、艾瑪(Irma)和伊恩(Ian)；氣溫不斷攀升並對環境造成危害之際，高昂的填沙費用引起國民關注。

2018年以來核准的緊急資金主要用於鞏固佛州海灘，但相關維護費用遠超過全美每年規畫的海灘修復費用，19州的維護費用耗資約1億5000萬元。

比起長期重建計畫，海灘維護項目較少受到監督，前者仰賴於工兵團的嚴格分析，確保旅遊經濟效益超過填沙成本，畢竟這些沙子最終會被海浪捲入大海。

西卡羅來納大學(Western Carolina University)已開發海岸線研究計畫(Program for the Study of Developed Shorelines)副主任柯本(Andrew Coburn)表示：「過去十年來工兵團填沙固灘的老派方式已隨海波流逝，而工兵團似乎可全權運用這筆國會核准的資金在海灘上為所欲為。」

海灘重建成本增加反映海平面上升速度加快、氣溫空前上升、颶風強度變大、海浪更猛、豪雨雨勢驚人，而聯邦必須更努力鞏固沿岸社區對抗天災。

陸軍將海灘「修護」計畫視作沿海颶風風險管理計畫的一環，其中不少項目可追溯至1970年代，但這項爭議的土木工程被批「搶劫內陸州的納稅人」，不僅用公帑重建濱海地區，還眼睜睜地看著沙子被海水沖走。

工兵團官員表示，前述批評毫無根據，災後重建海灘可以維持沿海經濟活力，包括遊客每年在酒店、餐廳和商店花費的數億元。

非營利組織「美國海岸及海灘保存協會」(The American Shore and Beach Preservation Association)與工兵團密切合作，該協會數據顯示，美國海灘為觀光產業帶來約450億元的經濟活動，並創造約250億元的聯邦稅收。

卡車在新州大西洋城海邊傾倒沙土，希望拯救已被大浪侵蝕的沙灘。(美聯社)
卡車在新州大西洋城海邊傾倒沙土，希望拯救已被大浪侵蝕的沙灘。(美聯社)
推土機在新州大西洋城海邊，推平新堆填的沙土。(美聯社)
推土機在新州大西洋城海邊，推平新堆填的沙土。(美聯社)

颶風 南卡羅來納州 北卡羅來納州

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