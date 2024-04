比預算高數十億 陸軍工兵團填沙惹議

卡車在新州大西洋城海邊傾倒沙土,希望拯救已被大浪侵蝕的沙灘。(美聯社)

陸軍工兵團(The U.S. Army Corps of Engineers)奉命在遭颶風 摧毀的海岸沿線填沙,但災後重建海灘的費用卻比預期高出數十億元。

政治新聞網站Politico報導,五大颶風肆虐佛羅里達州、喬治亞州、北卡羅來納州 和南卡羅來納州 之後,國會自2018年以來核准超過7億700萬元的緊急海灘養護經費。

政府原寄望透過數十年來制定的計畫,來防止海灘消失,但事與願違,許多計畫制定的前提未充分考量氣候變遷的危害。

前述五大颶風包括登陸美國本土的四個最強颶風,分別是麥可(Michael)、瑪莉亞(Maria)、艾瑪(Irma)和伊恩(Ian);氣溫不斷攀升並對環境造成危害之際,高昂的填沙費用引起國民關注。

2018年以來核准的緊急資金主要用於鞏固佛州海灘,但相關維護費用遠超過全美每年規畫的海灘修復費用,19州的維護費用耗資約1億5000萬元。

比起長期重建計畫,海灘維護項目較少受到監督,前者仰賴於工兵團的嚴格分析,確保旅遊經濟效益超過填沙成本,畢竟這些沙子最終會被海浪捲入大海。

西卡羅來納大學(Western Carolina University)已開發海岸線研究計畫(Program for the Study of Developed Shorelines)副主任柯本(Andrew Coburn)表示:「過去十年來工兵團填沙固灘的老派方式已隨海波流逝,而工兵團似乎可全權運用這筆國會核准的資金在海灘上為所欲為。」

海灘重建成本增加反映海平面上升速度加快、氣溫空前上升、颶風強度變大、海浪更猛、豪雨雨勢驚人,而聯邦必須更努力鞏固沿岸社區對抗天災。

陸軍將海灘「修護」計畫視作沿海颶風風險管理計畫的一環,其中不少項目可追溯至1970年代,但這項爭議的土木工程被批「搶劫內陸州的納稅人」,不僅用公帑重建濱海地區,還眼睜睜地看著沙子被海水沖走。

工兵團官員表示,前述批評毫無根據,災後重建海灘可以維持沿海經濟活力,包括遊客每年在酒店、餐廳和商店花費的數億元。