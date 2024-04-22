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最不友善的州 無證客為謀生 仍選擇落腳喬州

編譯俞仲慈／綜合21日電
儘管喬治亞州因今年2月間發生無證移民殺人案，成為全美最不歡迎外來移民的州，但許多無證移民仍前往喬州落腳，因為就業容易。(路透)
儘管喬治亞州因今年2月間發生無證移民殺人案，成為全美最不歡迎外來移民的州，但許多無證移民仍前往喬州落腳，因為就業容易。(路透)

今年2月間，喬治亞州發生無證移民殺人案，於是針對無證移民採取嚴格限制，成為全美最不歡迎外來移民的州，儘管如此，許多無證移民仍前往喬州落腳，因為就業容易。

據華爾街日報報導，喬州3月失業率為3.1%，比全國失業率3.8%來得低，因為該州的電動汽車、數據中心以及家禽飼養業蓬勃發展，就業機會很多，也是外來移民的優先選擇。

去年9月，35歲的委內瑞拉男子帶著三個孩子越過美墨邊境，來到位於亞特蘭大(Atlanta)北部的葛恩斯維爾(Gainesville)，因為當地失業率2.3%，雖然尚未取得工作權，但該男子直言：「朋友說這裡找工作很容易。」

根據雪城大學(Syracuse University)政府檔案交流中心(Transactional Records Access Clearinghouse，TRAC)的資料，2022和2023財政年度，喬州新移民總人數占全國排名第七位，超過伊利諾、科羅拉多等其他友善移民的州。

喬州對待移民並不友善，立法禁止無證移民取得駕照，還要求部分企業透過「電子查核」(E-Verify)確認擬雇員工身分；2018至2023財年期間，喬州移民法院駁回庇護申請的比率居全國第三，僅次於北卡羅來納和內布拉斯加。

今年2月間女大學生萊利(Laken Riley)遭到委內瑞拉無證客殺害，掀起反移民氛圍，移民律師柯內霍(Alex Cornejo)接獲許多無證客的求助電話，有人輕微的交通違規而被捕，有人甚至被羈押在「移民和海關執法局」(ICE)拘留所，ICE發言人強調，有鑑於非公民人數增加，執法與驅離行動至關重要。

34歲拉米雷斯(Yuliany Ramirez)和丈夫約六年前來到蓋恩斯維爾，原本當女服務生，2021年開餐館賣墨西哥捲餅，如今擁有三家分店和工作證，並申請了庇護，她說：「你必須利用國家提供的一切去成長。」

今年2月，一名27歲的委內瑞拉男子和妻子、三個女兒越過邊境，靠著當地食物銀行維持溫飽，每天早上都會去超市停車場找打零工機會，他說：「我的夢想就是找到一份穩定工作，賺錢供孩子們上學，幫助我的父母。」

移民 喬州 就業

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