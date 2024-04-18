電瓶偵測失效 福特召回45.6萬輛Bronco休旅車、Maverick小卡車

福特Bronco休旅車。(路透)

福特汽車決定召回45萬6000輛Bronco休旅 車及Maverick皮卡，原因是當電池電力過低時，這兩款車子的引擎可能突然熄火，且無法重新發動。

全國公路交通安全管理局(NHTSA)指出，這兩型車子的設計，可能偵測不出電池蓄電量太低，以致汽車突然停下來，無法重新發動，甚至連警示危險的閃燈都亮不起來。

福特Maverick皮卡。(美聯社)

根據12日發布的召回文件，40萬3000輛2021-24年款，即2020年2月到2024年3月製造的Bronco休旅車，以及5萬3000輛2022-23年款，即2021年2月到2022年10月製造的Maverick小卡車需要回廠修理。

福特維修廠將免費調整回廠車輛的車體和電力模組；NHTSA於16日表示，召回通知書將於5月13日起陸續寄出。福特發言人17日對美聯社說，更新軟體目前尚未準備好，可能要第二季才會備齊。

交通安全管理局說，2月8日之前，福特公司沒有收到任何相關的傷亡報告，不過該公司接到917件保固服務要求，11件現場報告和54件客戶申訴。總計與電池有關的事故報告中，有兩輛車子損壞，三件起火案例，但尚未證實。

Bronco的問題不只這一個。NHTSA上周宣布，正在調查福特修復4萬3000輛Bronco和Escape休旅車漏油的情況。這批車子因為燃油注射器(fuel injectors)問題，可能把汽油噴到火熱的引擎表層，引發起火而被召回。該局表示，福特所做的補救工作，居然未包括修理漏油問題。